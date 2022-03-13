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《絕命異次元 重製版》登多平台 秀遊戲音效讓玩家沉浸式體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

去年7月確認投入重製經典科幻生存恐怖遊戲《絕命異次元》 (Dead Space)之後，EA旗下EA Motive在稍早直播內容中確認，《絕命異次元 重製版》將在2023年初登上PlayStation 5、Xbox Series X|S與PC平台。

《絕命異次元》系列最早是在2008年10月推出，由EA旗下Visceral Games工作室打造的系列第三人稱視角射擊遊戲，但此次重製版本將由曾經打造《星際大戰：戰場前線II》與《星際大戰：中隊爭雄》的 Motive工作室負責完全重製，並且將以EA DICE旗下Frostbite遊戲引擎 (寒霜引擎)，搭配次世代遊戲主機與新PC硬體規格效能呈現更真實影像與遊戲特效。

而此次直播內容著重在如何透過音效讓玩家有更沉浸體驗，讓玩家能更進一步感受主角艾薩克當下心跳、對話時的情緒等。

《絕命異次元 重製版》遊戲創意總監Campos Oriola，以及音效總監Olivier Asselin在直播中除了透露藉由A.L.I.V.E系統反應主角當下情緒，同時也強調在武器等聲音互動都與過往作品不同，讓玩家能更進一步感受沉浸遊玩體驗，並且釋出初步展示影片內容，讓玩家能實際感受聲音所帶來不同感受。

資深製作人Philippe Ducharme則說明《絕命異次元 重製版》預計會在2023年初推出，目前遊戲仍處於Alpha前期階段，但製作團隊有信心能如期完成，同時也說明希望最終設計版本能滿足玩家遊玩需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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