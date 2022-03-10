快訊

越南籍移工情侶酒後口角 男友一刀刺穿女友左胸斃命

台南晚間傳情殺案！1女胸部遭刺穿亡 男友行兇後逃逸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他讚Dcard介面優質...好奇「大學生還用PTT嗎？」 網曝：撥接時代產物

聯合新聞網 / 綜合報導
社群軟體吸引同儕集中討論話題。 示意圖／ingimage
社群軟體吸引同儕集中討論話題。 示意圖／ingimage

社群軟體吸引同儕集中討論話題，台灣早期最知名的PTT如今仍有大批活躍用戶，但有一位網友就發起討論，表示現在Dcard反而比PTT流行了，好奇「現在的大學生還會用PTT嗎？」貼文一出引起關注，其中就有人回文建議，PTT若想吸引新一代學生用戶就必須「大破大立」。

原PO透過PTT發問「現在大學新生還會用PTT嗎？」他表示，又到了每年申請入學階段，又有一批新生進入大學校府。

7年前成為大學新鮮人的他憶起當年Dcard才剛崛起，比較多人在滑IG、FB或PTT，但如今Dcard聲量也高於PTT了，「不得不說介面分類和操作相較PTT確實比較優秀，使用者年齡相近也方便交流」，對現在的年輕人而言，似乎對PTT根本沒印象，「現在的大學新生還會用PTT嗎？」

網友們紛紛回應，「會爬文，但沒帳號而且PTT限制又多」、「兩邊都用啊，剛好涵蓋大部分年齡層」、「有些人會看，但大多沒帳號」、「有啊！只是很少，整班只有我在用」、「BBS（電子佈告欄系統，縮寫自Bulletin Board System）是撥接時代的產物」。

更有一位網友回文直言PTT版位亂到不行，如果想要吸引年輕用戶，PTT也要重新整理吧？他建議最好方法還是把班板、系板和社團板全部砍光， 只保留大的校園板和同性質的交流板，這樣新一代學生也比較容易找到自己所屬的區塊，也不會老是看到過時資訊，「PTT在這部份真的要大破大立，才能吸引新一代學生用戶」。

PTT 新生 APP Dcard Instagram 社交

延伸閱讀

iPhone 「SE」縮寫怎麼來？網歪樓答案笑噴 真相4年前早公布

還在纏鬥BOSS…《艾爾登法環》有DLC？玩家發現未知領域像極羅馬競技場

又爆災情？Pixel 6拍照鬧bug實測結果慘 官方卻認證正常現象

全家悄換迎客音效 他回味舊版洗腦旋律「等楞惹愣等愣」網笑翻

相關新聞

還在纏鬥BOSS…《艾爾登法環》有DLC？玩家發現未知領域像極羅馬競技場

讓人又愛又恨的《艾爾登法環》（Elden Ring）吸引不少新舊玩家前往挑戰BOSS，網路上也能看到有針對困難BOSS的「外鄉人」打法（到別的地方做壞事的人，如卡位打敵人，但敵人打不到自己）。現在又有玩家發現「未知領域」，被傳出可能是未來DLC的內容，讓不少鐵粉相當期待。

他讚Dcard介面優質...好奇「大學生還用PTT嗎？」 網曝：撥接時代產物

社群軟體吸引同儕集中討論話題，台灣早期最知名的PTT如今仍有大批活躍用戶，但有一位網友就發起討論，表示現在Dcard反而比PTT流行了，好奇「現在的大學生還會用PTT嗎？」貼文一出引起關注...

LINE當你的應援團！3組關鍵字召喚白色情人節特效 熊大兔兔幫告白

2月14日西洋情人節的時候，你有收到禮物嗎？如果有的話，那麼在3月14日白色情人節這天就要還禮！為了幫助幫忙告白成功，LINE在白色情人節期間推出可愛的應景特效，在限定期間輸入三組關鍵字就能召喚出超可愛的熊大兔兔情侶，變身告白應援團幫你告白成功。

熟悉的好朋友最對味 15大歡樂滿點「團體型YouTuber」追起來

現在無論是老中青哪一個年齡層，大家都人手一台手機，在房間、車上打開YouTube看影片放鬆，這個習慣已成為許多人生活的一部分，常常希望從影片中獲得一些療癒與歡笑，度過短暫而有趣的休息時間。

傳世界摔角娛樂與EA洽談未來《WWE》系列遊戲發行合作

消息指稱，世界摔角娛樂 (WWE)已經與EA進行洽談，未來或許將改由EA發行《WWE》系列遊戲作品。

Netflix跟進迪士尼推低價版訂閱服務？財務長這一點關鍵回「不跟進」

對於迪士尼計畫推出以廣告內容支撐播放成本的低價訂閱版Disney+服務，Netflix財務長Spencer Neumann表示目前並未有類似計畫，但也不反對在服務內加入廣告的作法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。