他讚Dcard介面優質...好奇「大學生還用PTT嗎？」 網曝：撥接時代產物

社群軟體吸引同儕集中討論話題，台灣早期最知名的PTT如今仍有大批活躍用戶，但有一位網友就發起討論，表示現在Dcard反而比PTT流行了，好奇「現在的大學生還會用PTT嗎？」貼文一出引起關注，其中就有人回文建議，PTT若想吸引新一代學生用戶就必須「大破大立」。

原PO透過PTT發問「現在大學新生還會用PTT嗎？」他表示，又到了每年申請入學階段，又有一批新生進入大學校府。

7年前成為大學新鮮人的他憶起當年Dcard才剛崛起，比較多人在滑IG、FB或PTT，但如今Dcard聲量也高於PTT了，「不得不說介面分類和操作相較PTT確實比較優秀，使用者年齡相近也方便交流」，對現在的年輕人而言，似乎對PTT根本沒印象，「現在的大學新生還會用PTT嗎？」

網友們紛紛回應，「會爬文，但沒帳號而且PTT限制又多」、「兩邊都用啊，剛好涵蓋大部分年齡層」、「有些人會看，但大多沒帳號」、「有啊！只是很少，整班只有我在用」、「BBS（電子佈告欄系統，縮寫自Bulletin Board System）是撥接時代的產物」。

更有一位網友回文直言PTT版位亂到不行，如果想要吸引年輕用戶，PTT也要重新整理吧？他建議最好方法還是把班板、系板和社團板全部砍光， 只保留大的校園板和同性質的交流板，這樣新一代學生也比較容易找到自己所屬的區塊，也不會老是看到過時資訊，「PTT在這部份真的要大破大立，才能吸引新一代學生用戶」。

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