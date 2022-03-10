熟悉的好朋友最對味 15大歡樂滿點「團體型YouTuber」追起來

好朋友一起記錄生活

現在無論是老中青哪一個年齡層，大家都人手一台手機，在房間、車上打開YouTube看影片放鬆，這個習慣已成為許多人生活的一部分，常常希望從影片中獲得一些療癒與歡笑，度過短暫而有趣的休息時間。團體YouTuber的影片剛好能夠滿足這些需求，一搭一唱的互動方式，猶如平常生活會遇到的情境，讓人非常容易投入其中。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查團體型YouTuber（不含情侶、家庭，三人以上一同拍片）的頻道訂閱數和網路聲量，各取50%綜合比分，一起來看看台灣最受歡迎的團體YouTuber吧～

image source：fb/黃于恩 溫妮

10. 布萊克薛薛

有關注原住民議題的觀眾想必不會漏掉布萊克薛薛的頻道，成員皆來自不同部落的原住民組成，固定班底為阿拉斯、阿米濕、瑞莎、楊楊、可謙、Orbis與Marco。

頻道影片大多以生活、旅遊為主，其中喝酒遊戲、部落旅遊、笑話挑戰深受觀眾喜愛，具有渲染力的笑聲讓影片前的觀眾也被歡樂的氣氛感染！

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9. 三原JAPAN Sanyuan_JAPAN

來自日本的三原慧悟因國外留學遇到台灣人開啟了來台之旅，頻道創立初期以成為偶像為目標，影片內容多以台日文化差異為主。

2018年開始與朋友經營頻道，現頻道成員固定班底為三原及變態先生，後來加入了ZuZu、Mana、LinLin等，頻道內容也越來越多元化，像是美食挑戰、微電影、音樂創作等，節目中常可以看到日式吐槽的梗，喜歡日本文化的觀眾必須訂閱呀！

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image source:YT/三原JAPAN Sanyuan_JAPAN

8. 見習網美小吳

在Dcard討論度超高的人氣Youtuber，頻道成員以小吳、Yoyo、卡特、聖元為主，有時也會看到幕後人員或是朋友出現在影片中，內容多為玩遊戲、挑戰賽、舞蹈、旅遊等，看他們聊天就能感到滿滿的趣味與療癒感。



其中，2020年BLACKPINK的舞蹈挑戰賽，更有超過226萬次觀看數，成員們不計形象扮醜，蒙眼跳舞，笑料滿點的真實反映，搞笑無厘頭的影片正是他們的最大特色。



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7. 綜口味娛樂

綜口味娛樂主要成員由丹尼婊姊、紀斯豪、小賴及製作人馬克共同經營，被譽為網路版《康熙來了》，影片主要以對談的方式進行，透過場外工作人員提問，由三位主持人發表言論，犀利幽默的言論吸引許多網友成為忠實觀眾。頻道內容多為兩性感情問題、健康知識、星座等為題材，其中丹尼婊姊以一針見血敢說敢言的個性，談論兩性問題深受網友喜愛，若深受感情所苦，不妨來聽聽看他們的意見吧！

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image source:YT/綜口味娛樂

6. 反正我很閒

YouTuber反正我很閒團隊由鍾佳播、陳奕凱、趙福臨組成。以喜劇的方式包裝帶給大家不同議題的衝擊，含括了社會政治、哲學思考、男女情感、都市傳說等。

從2018年開創頻道至今已經獲得近71萬訂閱數，系列主題有「好日子要來了 理想世界系列」、「七宗罪 悲憫人間系列」、「左翼電影 血汗奴工系列」等，粉絲們非常喜歡看他們用影片的方式對社會議題作出的諷刺。

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5. 上班不要看

由呱吉與湯瑪士創立的頻道，影片最初是以自創腳本聘請演員的經營模式，後由呱吉、湯瑪士、諾基、小歐、蔡哥、小餅、大黑等幾位主要男生共同演出。

影片風格多元，包含熱門話題、追夢計畫、日常幹話等，吸引許多觀眾觀看他們影片。YouTube界每年火紅的走鐘獎也是由上班不要看舉辦，不僅用心經營頻道更將台灣YouTube產業發揚光大。

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4. J-Bao賤葆

賤葆頻道中最讓人印象深刻的組合為「擁有三後宮的男人」，三位美女分別為晨晨、品子及松鼠，常常被網友虧因為美女而讓頻道一飛衝天，不過，其實影片企劃及剪輯大多由賤葆一手包辦的，他超有才華的唷！

影片主要以旅遊、發明及挑戰系列為主，能夠受到廣大網友喜愛的原因在於影片品質，任何系列中不論是道具、場景皆不馬虎，一起用訂閱支持賤葆心血吧！

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3. 木曜4超玩

今年踏入七週年的《木曜4超玩》，可說是越來越強大，經過不同時期的班底，團隊與觀眾的磨合，最後成為現在的6位固定班底：邰哥、KID、坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪麗亞。木曜粉們最喜歡就是看到他們家人般的情感，在鏡頭前用最真實的自己和網友們互動。

每次在週四麥卡貝直播前，他們都會在YT變吃晚餐邊直播與大家聊天，成為了YT網友的專屬福利。加入木曜YT會員更不時會有花絮與一刀未剪的精彩節目內容，讓粉絲們都非常買單～

2. WACKYBOYS 反骨男孩

WACKYBOYS 反骨男孩從2012年成立，前期成員由酷炫、孫生、瑋哥、焦凡凡、琳妲五人為組成，後來加入培根、本本、蕾菈、Aries艾瑞絲、語謙，成立至今YouTube訂閱數已達到157萬訂閱。

目前頻道中固定單元有「換宿俱樂部」，不定時也會更新一些整人、挑戰、兩性話題等題材影片，吸引不少國高中生族群的觀眾收看。

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1. 這群人TGOP

這群人以雙胞胎展榮、展瑞、茵聲、董仔、木星、尼克擔任演員，再加上攝影師石頭，可說是YouTube界的團體長青樹，從2011年開創頻道至今已經獲得348萬訂閱，同時成為台灣最高訂閱人數的自媒體團隊。

在頻道中曾推出「職業大暴走」、「超瞎翻唱」等系列，而近年主要以各種「經典語錄」系列為影片主軸，獲得許多網友的共鳴。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年03月04日至2022年03月03日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『團體型YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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