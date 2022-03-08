改名「unknown」可低調退出LINE群組？真相是白忙一場

LINE已經是許多人生活中的必需品，幾乎已取代傳統的電話功能。隨著依賴性提升，累積的群組也日漸增多，但某些群組使用率不高，若要退出，又因為帳號名字會顯示在對話頁面中，多少讓人有些顧忌。近日網路上瘋傳，只要先改掉名稱就可「低調」退群，但事實上真是如此嗎？

近來有網友在網路論壇中分享一招密技，教大家如何在退出群組時隱藏身分。做法是先把自己的LINE名改為「unknown」，並換掉大頭貼，如此一來退群時就會顯示「unknown已退出群組」，先前留下的訊息也會同步變成「unknown」，讓其他人無法得知走的人是誰，等退出後再改回原名即可。

然而這一招卻存在三個問題。第一，若是人數極少的小群組，其實不管有沒有改名，其他人都會輕易發現是誰退出；第二，若是有人曾自己更改你的名稱，你就算改名也沒用，對方看到的仍會是他自設的名字；第三，改名後雖會顯示「unknown已退出群組」，但只要你一改回名稱，群組內的「unknown」也會同步更新，亦即原本的「unknown已退出群組」，會變成「○○○已退出群組」，你特地隱藏的身分立刻曝光。

由此可知，想要藉這種方式「默默退出」恐怕是白忙一場，甚至還會讓人誤會你的帳號被刪除或封鎖他人。雖然想要神不鬼不覺退出群組，只能寄望LINE官方開放相關功能，不過也有不少網友不以為然的說：「要退就退，何必耍心機？」

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