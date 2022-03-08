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迪士尼將出低價版Disney+ 今年下半年先在這地方推行

聯合新聞網 / 楊又肇

日前傳出準備推出以廣告內容支撐播放成本的低價訂閱版Disney+之後，迪士尼在稍早公布消息證實此項服務將在今年下半年先在美國境內推行，預計2023年在國際市場提供。

依照迪士尼媒體與娛樂業務部門董事長Kareem Daniel說明，推出以廣告內容支撐播放成本的訂閱方案，將能吸引更多用戶加入使用此項服務。

不過，迪士尼目前尚未公布以廣告支撐播放版本的訂閱費用細節，以及服務使用細節。

Disney+現行以7.99美元價格提供訂閱，並且強調擁有迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理雜誌等內容吸引目光，但在Discovery+、Paramount+等競爭服務接連推出附帶廣告的低價訂閱方案之後，顯然也讓迪士尼思考是否跟進相同模式爭取更多訂閱成長機會。

目前包含Netflix、Apple TV都未額外提供以廣告內容支撐播放成本的訂閱方案，但會針對不同市場提供差異化服務，例如Netflix針對印度市場提供僅以手機播放、解析度相對較低的低價訂閱方案，而NBC環球則是針對旗下Peacock串流影音服務提供以廣告支撐播放成本的免費方案，亞馬遜目前也提供完全以廣告曝光支撐播放成本的IMDB TV影音服務。

從前Netflix擴展全球市場經驗來看，僅只是透過優質內容吸引目光，藉此推動訂閱使用人數成長的成效有限，更直接的方式還是透過價格調整，能讓使用者更加有感，進而願意長時間訂閱使用。因此，迪士尼接下來選擇透過提供低價訂閱方案刺激用戶人數成長，將會是更有效的作法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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