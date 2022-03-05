年輕人不賞臉？Facebook 將關閉大學生社群「Campus」
Campus 原本的任務是凝聚大學生社群，但現在他們發現既有的 Facebook 社團就是達到這個目標最好的方式了。
Facebook 在 2020 年打算找回草創時期的初心之一：針對大學生的社交平台。他們推出了叫做「Campus」的 Facebook 測試區塊，還必須用 .edu 信箱註冊。
截至目前為止，Campus 上已經有支援 204 所學校，但 Facebook 最近卻透過 app 發出通知將於3月10日關閉 Campus，存放在 Campus 的個人檔案、照片社團、貼文等資料可以透過平台提供的工具匯出。在其他社群上，對於 Campus 關閉並沒有引起大眾的關注。
Facebook is shutting down its Campus feature on March 10 pic.twitter.com/DUCmVu9Eup— Matt Navarra (@MattNavarra) March 2, 2022
至於關閉原因，Facebook 解釋 Campus 原本的任務是凝聚大學生社群，但現在他們發現既有的 Facebook 社團就是達到這個目標最好的方式了。
從 Campus 的點子可以看出使用者年齡愈來愈高齡化的 Facebook 意欲重拾大學生族群的野心，他們在學生討論社團裡面看到了機會，並且希望藉由針對大學生需求客製化出一塊獨立的功能可以拉住年輕人目光，而在近年疫情下，遠端上課及溝通需求也一度讓 Campus 看起來有點搞頭。
不過儘管 Facebook 在美國市場相當積極地在廣告這個功能，Campus 卻始終有點半吊子，它並沒有獨立出自己的網站和 app，而僅只是活動、影片、社團等眾多功能列中的其中一個欄位而已，論功能區別、社群形象，都顯得只有微小的區別而已，真得用 Facebook 來討論學校生活，還不如直接創立一個社團省事得多。
看來 Campus 這項實驗並不是很成功，Facebook 想要重新成為現代大學生的社群，光是切出一個跟原本的 Facebook 差不多的學生專屬區塊顯然是成效不彰，還是得另闢蹊徑了。
《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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