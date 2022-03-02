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玩原神暈到很想吐 網友推薦這幾招克服「3D暈」

聯合新聞網 / 綜合報導
遊戲畫面太過逼真會讓大腦誤以為人體在運動，造成暈眩症狀。圖/Ingimage
遊戲畫面太過逼真會讓大腦誤以為人體在運動，造成暈眩症狀。圖/Ingimage

許多人容易暈車，若需長時間乘車，通常會先服用暈車藥，避免噁心、想吐、暈眩等惱人的症狀。不過，不只外在環境的搖晃容易造成人體不適，若是看見太過真實的3D畫面，也有可能產生「3D暈眩症」。

日前一名網友在「巴哈姆特電玩資訊站」發文求助如何解決他的「3D暈」，他表示自己很喜歡玩「原神」，但一直無法解決玩到暈眩的問題，「有時候真的打到很想吐」。他曾嘗試多種方法，例如：「改用手把」、「把視角調遠」、「螢幕四周貼膠布」、「用視窗化」、「一直告訴自己是在玩遊戲」，但仍然無法解決3D暈眩症，「我大概只剩吃暈車藥沒有嘗試，可是為了玩遊戲吃暈車藥我又覺得有點扯。」

3D暈眩症起因於視覺畫面太過逼真，這會讓神經中樞誤以為人體正在運動，但身體的運動感受器官卻沒偵測到任何動作，這種矛盾的感受將啟動神經中樞發出強烈地眩暈指令，希望人體趕快停止。

過去也曾有網友在「Dcard分享自己容易3D暈，在玩PS4的過程中一直感到暈眩，非常不舒服，原以為不玩遊戲就會好，沒想到結束遊戲後暈眩仍未停止，甚至在半夜發高燒、嘔吐，最後在醫院被診斷需要吊點滴，讓原PO事後將PS4束之高閣。

許多網友建議，「可以試試把畫質調低」、「動態模糊關閉、滑鼠靈敏度調低」、「久了就習慣了，至少我朋友是這樣」、「先吃暈車藥在玩」、「人腦會熟悉相關事物，只要地圖爬習慣，幾天就不會暈」、「系統有個玩意好似叫『智慧鎖定視角』，就是戰鬥時會自動移動視角，我覺得關掉會比較好」。

也有人同感地表示，「我就是玩多久，吐多久的，深淵也是玩不下去的那種，都會習慣性閉眼、轉視角、直線跑、善用地圖傳送，再近都用傳送的」、「跟我一樣3D暈，只能用手機玩了」、「我一開始玩也是超暈，後來把動態模糊和bloom關閉後好了很多，吃半顆暈車藥也會有用，但感覺這樣有點誇張」。

Dcard PS4 電玩

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