Clubhouse新增文字聊天功能 你還在開房尬聊嗎？

音頻社交應用Clubhouse於2020年推出，是一個專門用於即時音頻聊天的社交網路，這個想法後來被Twitter和Reddit等競爭對手效仿。現在，Clubhouse宣布對其應用程式作出重大改變，現在將讓用戶在語音室中與文字聊天互動。

Clubhouse希望每個人都能加入現場對話，無論是通過語音還是文字。命名為「房間內聊天」的新功能與Zoom和Skype等應用程式的工作原理類似：在一個即時房間內有一個文字聊天區。

語音室主持人將能夠刪除聊天訊息，創作者可以選擇在啟動新房間時禁用文字聊天。

Clubhouse說，觀眾也將有報告評論的選項，並向版主提供反饋，以確保文字聊天是一個安全的空間。然而，在有數百或數千人的房間裡對評論進行管理肯定不是一件容易的事。

啟用文字聊天的房間在螢幕的左下方會有一個專門的圖標。在即時音頻結束後，任何收聽房間回放的人都可以閱讀聊天期間發送的所有訊息。該社交網路還預計，這項新功能將幫助創作者在與多人的即時聊天中進行快速民意調查或採購問題。

你可以點擊這個圖標或向右滑動，進入聊天室，對房間裡發生的事情發表評論（支援文字和表情符號）。你還會看到聊天圖標旁邊的訊息數量，當有新的評論你還沒有閱讀時，會出現一個紅點。

Clubhouse室內聊天將於今天開始在iOS和Android上推出。像往常一樣，Clubhouse希望得到用戶對這項新功能的反饋，以便我們能抓住任何錯誤，並在更廣泛地推廣時繼續改進。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

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