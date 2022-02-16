高收入YouTuber排行「冠軍月收狂賺466萬」 網友：前幾名沒聽過

網路發達的年代，只要有一台手機便可成為自媒體，也有許多年輕人夢想成為YouTuber，令人好奇究竟台灣哪位YouTuber收入最高？「排行榜 - Ranking Hub」整理出收入前50名YouTuber，冠軍月收466萬！但網友一看，「前幾名我都沒聽過」。

PTT版上一篇討論YouTuber收入的文章中，以「排行榜 - Ranking Hub」每1000次觀看約進帳1.5美元（約台幣42元）的標準來計算，總結2021年收入最高的台灣YouTuber前50名，「HowFun」（50名）、「千千進食中」（47名）、「蔡阿嘎Life」（41名）等，月收入約20萬以內；「這群人TGOP」（33名）、「WACKYBOYS 反骨男孩」（28名）等，月收入約落在20萬至30萬。

此外「上班不要看 NSFW」（17名）、「館長惡名昭彰」（15名）、「Joeman」（13名）、「木曜4超玩」（12名）等，月收入約30萬至40萬上下。

前10名則包括被稱是「單飛更好」的「牛排生活 Steak's Life」（8名），月收入約48萬；以魔鬼身材、不露臉與琴藝高超聞名的「Pan Piano」（7名），月收入約51萬；「志祺七七」與「黃式兄弟」則分居於第5和第6，志祺七七月收入約70萬，黃氏兄弟月收入約56萬。

排行榜第3名為旅行YouTuber「Terry Films」，月收入預估約128萬；第2名以包含大量動畫特效劇情短片走紅的「葉式特工 Yes Ranger」，月收入約182萬。眾所矚目的第一名則是繪畫為主題的「Jay Lee Painting」，該頻道為一名與台灣人結婚的韓國人所創，目前有520萬人訂閱，預估月收益有466萬，碾壓其他YouTuber。不過「排行榜 - Ranking Hub」表示，這份排名僅供參考。

▼Terry Films

▼葉式特工 Yes Ranger

▼Jay Lee Painting

網友留言，「前幾名我都沒聽過」、「前3名？」、「前3名都不是只吃台灣市場吧」、「原來真正賺大錢的Youtuber都是很低調的賺」、「前幾名只看過牛排」、「好幾個連熱門都沒上過，根本不準吧」、「流量收入根本打不贏業配」、「好詭異啊，不覺得有啥人在看結果收入爆高」。

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