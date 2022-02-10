老阿姨才用IG？他指台灣年輕人都用「這APP」 沒玩就落伍了

社群軟體可說是現代人最常使用的社交工具之一，隨著臉書（Facebook）的使用者年齡層升高，年輕人多半轉戰IG（Instagram）或抖音（TikTok）平台。然而，近來卻有網友推翻這種看法，還狠嗆「IG是老阿姨在玩的」，直指台灣00後（2000年後出生）的早已投入大陸社交平台「小紅書」的懷抱，甚至懷疑「年輕人沒玩小紅書是不是就落伍了？」

該網友以「台灣00後：IG是老阿姨在玩的」為題在PTT發文，內文的口吻相當戲謔，頗有諷刺意味。原PO表示，經觀察發現，目前台灣許多APP平台的社交熱門項目中，都是小紅書排在Instagram前面。讓他不禁懷疑是不是因為這個原因，才使台灣年輕人的穿著打扮與大陸女生那麼像。

他也在文中直指「IG是老阿姨在玩的」，認為現在22歲以下的台灣人玩小紅書居多，使用Instagram的頻率反而較少，更好奇「年輕人沒玩小紅書是不是就落伍了？」

文章掀起熱議，許多網友紛紛留言發表個人看法，「小紅書又是什麼鬼？」、「抖音跟小紅書的功能，就是讓台灣人中國化」、「IG上已經一堆老阿姨了，靠修圖」、「小紅書更誇張，全是修圖狗，修得跟鬼一樣」。也有人認為，社群軟體推陳出新是常態，每個年代都有個自火紅的平台，「等到小紅書有老人臭了，又流行新的了」、「以我經歷奇摩、無名、臉書、IG、小紅書，差不多五年換一個，又一批老人誕生」、「用FB的鄉民，不就棺材板都快蓋起來了？」。

大陸社交平台「小紅書」不時成為網友們討論的話題之一，過去就有網友發現年輕人很喜歡用小紅書，藉此瀏覽他人的化妝或穿搭方式，也有人透過它學習烹飪，「會看欸，口紅色號分析有夠清楚」、「要查某個牌子或包包、化妝品、保養品之類的就會去看」、「我都用小紅書做餅乾、蛋糕」。部分網友也發現，台灣年輕人使用簡體字的比率增加，或許也是受到其影響。

大陸社交平台「小紅書」在台灣擁有眾多使用者。圖／取自Google Play 商店

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