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Podcast傳播不實內容引議 Spotify執行長坦承管理政策仍不夠透明

聯合新聞網 / 楊又肇

日前因Spotify簽約合作Podcast創作者Joe Rogan暗示身體健康的年輕人不需要疫苗等言論，進而引發不少科學家、醫學專業人士抗議，甚至造成著名音樂製作人Neil Young決定將其音樂作品全數從Spotify服務移除，Spotify執行長Daniel Ek在稍早聲明中坦承在託管內容管理政策不夠透明。

Daniel Ek說明，Spotify實際上針對創作者提翁內容與用戶權益保障制定諸多規則與政策，希望能在兩者之間取得平衡。同時，Daniel Ek也表示Spotify本身服務是以內容託管提供使用為主，本身不主動介入內容審核，但是會以各類規範限制不當內容。

但由於這些作法並不夠透明，因此造成不少人認為Spotify未盡責阻絕假消息內容傳遞，而接下來將會透過三個主要調整，藉此降低假消息或不時內容傳播問題，其中包含以公開、對應各區語言形式說明平台使用規則，並且聲明創作者提供內容應盡責任，另外更計畫在任何討論新型冠狀病毒疫情相關內容增加明顯標示，同時向使用者推薦可信任的報導內容，讓使用者能更容易了解目前疫情狀況。

先前Joe Rogan在Spotify服務上的Podcast內容引發爭議，在於採訪提倡疫情陰謀論及反對施打疫苗的內容中間接暗示身體健康的年輕人不需要疫苗，甚至傳播未經證實的疾病治療方式，因此讓不少科學家、醫學專業人士擔心因此傳播不時資訊，進而產生更大影響。

而Neil Young則是因此向Spotify提出抗議，表示不願讓個人音樂作品與Joe Rogan的Podcast內容存放在相同服務平台，因此後續將個人音樂作品全數從Spotify服務平台移除。至於在Neil Young率先將音樂從Spotify撤離，加拿大音樂創作者Joni Mitchell也表示準備將個人作品從Spotify移除，甚至不少使用者更開始發起取消Spotify訂閱服務，藉此抗議Spotify成為協助傳播不實消息的管道。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

假消息 Spotify

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