YouTube開始色色？平台公開販售成人片 網友歪樓抓出「暗黑周杰倫」

隨著觀眾的收視習慣改變，串流影音平台成為民眾追劇時的必備工具，各家廠商為搶這塊大餅，紛紛祭出各類優惠活動，並以平台特色打出口碑，盼吸引到更多的消費者。影音平台YouTube也不落人後，推出電影與電視節目播放平台，積極進攻串流播放的市場，但眼尖的網友卻發現，「YouTube 電影」上竟有販售日本成人片，讓他相當吃驚。

一名男網友以「YouTube淪陷」為題在Dcard上發文，日前他使用「YouTube 電影」觀賞影片時，赫然發現日本成人片混入其中，讓他相當驚訝。該平台提供購買與租看的服務，讓他不禁好奇「現在是要進軍A片市場了嗎？」

文章引發討論，網友紛紛留言表示，「曾經把18禁內容全部下架的YT將不復存在」、「YouTube都出現性暗示的廣告了」、「YT看片指日可待」，也有人認為YouTube的控管標準不一，只許州官放火，卻不許百姓點燈，「再看看影片審核標準，真的雙標」、「黃標YouTuber的影片，然後自己賣三級片，真棒啊官方」、「黃標機制是不是壞了啊？」。

一名付費購買的網友也留言分享觀影體驗，他表示「YouTube 電影」已將大部分的內容都和諧掉了，「簡單來說，就是A片變三級片」，片中「人與人的連結」的鏡頭皆被規避，且與一般的成人片不同，不會看到男、女主角的私密處，情慾片段變得相對隱諱許多。

不少網友卻歪樓抓出「暗黑界周董」的身影，「杰倫主演我還不看爆」、「誰是大木？誰是杰倫？」、「是東尼嗎」。網友口中的「暗黑界周董」其實就是指日本AV男優東尼大木，東尼大木因外貌神似歌手周杰倫，被許多鄉民封為「暗黑界周董」，也因此衍生出許多網路迷因。

網友發現串流平台「YouTube 電影」販售日本成人片，讓他相當吃驚。圖／取自Dcard 日本AV男優東尼大木（圖）因外貌神似歌手周杰倫，被許多鄉民封為「暗黑界周董」。圖／取自Dcard

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