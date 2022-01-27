快訊

路透：Fed收緊政策 是「趕緊撤離」美股的信號

林秉樞「八大罪行」僅認一罪 法院裁定續押並禁見

YouTube開始色色？平台公開販售成人片 網友歪樓抓出「暗黑周杰倫」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現串流平台「YouTube 電影」販售日本成人片，讓他相當吃驚。美聯社
網友發現串流平台「YouTube 電影」販售日本成人片，讓他相當吃驚。美聯社

隨著觀眾的收視習慣改變，串流影音平台成為民眾追劇時的必備工具，各家廠商為搶這塊大餅，紛紛祭出各類優惠活動，並以平台特色打出口碑，盼吸引到更多的消費者。影音平台YouTube也不落人後，推出電影與電視節目播放平台，積極進攻串流播放的市場，但眼尖的網友卻發現，「YouTube 電影」上竟有販售日本成人片，讓他相當吃驚。

一名男網友以「YouTube淪陷」為題在Dcard上發文，日前他使用「YouTube 電影」觀賞影片時，赫然發現日本成人片混入其中，讓他相當驚訝。該平台提供購買與租看的服務，讓他不禁好奇「現在是要進軍A片市場了嗎？」

文章引發討論，網友紛紛留言表示，「曾經把18禁內容全部下架的YT將不復存在」、「YouTube都出現性暗示的廣告了」、「YT看片指日可待」，也有人認為YouTube的控管標準不一，只許州官放火，卻不許百姓點燈，「再看看影片審核標準，真的雙標」、「黃標YouTuber的影片，然後自己賣三級片，真棒啊官方」、「黃標機制是不是壞了啊？」。

一名付費購買的網友也留言分享觀影體驗，他表示「YouTube 電影」已將大部分的內容都和諧掉了，「簡單來說，就是A片變三級片」，片中「人與人的連結」的鏡頭皆被規避，且與一般的成人片不同，不會看到男、女主角的私密處，情慾片段變得相對隱諱許多。

不少網友卻歪樓抓出「暗黑界周董」的身影，「杰倫主演我還不看爆」、「誰是大木？誰是杰倫？」、「是東尼嗎」。網友口中的「暗黑界周董」其實就是指日本AV男優東尼大木，東尼大木因外貌神似歌手周杰倫，被許多鄉民封為「暗黑界周董」，也因此衍生出許多網路迷因。

網友發現串流平台「YouTube 電影」販售日本成人片，讓他相當吃驚。圖／取自Dcard
網友發現串流平台「YouTube 電影」販售日本成人片，讓他相當吃驚。圖／取自Dcard
日本AV男優東尼大木（圖）因外貌神似歌手周杰倫，被許多鄉民封為「暗黑界周董」。圖／取自Dcard
日本AV男優東尼大木（圖）因外貌神似歌手周杰倫，被許多鄉民封為「暗黑界周董」。圖／取自Dcard

YouTube 串流影音 電影 Dcard

延伸閱讀

英國師約18歲女學生「床上教數學」 嗆辣小三當面邀正宮開戰

領不到新鈔！他怨「被陰了」 內行曝關鍵：這款ATM不一定有

他憂路邊這一根正對家裡有風水疑慮 眾人歪樓：光明燈欸

春節紅包賺起來！13款刮刮樂中獎率大公開「想中獎就買這張」

相關新聞

YouTube開始色色？平台公開販售成人片 網友歪樓抓出「暗黑周杰倫」

隨著觀眾的收視習慣改變，串流影音平台成為民眾追劇時的必備工具，各家廠商為搶這塊大餅，紛紛祭出各類優惠活動，並以平台特色打出口碑，盼吸引到更多的消費者。影音平台YouTube也不落人後，推出電影與電視節目播放平台，積極進攻串流播放的市場，但眼尖的網友卻發現，「YouTube 電影」上竟有販售日本成人片...

發文即參賽！蘋果「#ShotoniPhone」分享你的微距照片

全球iPhone使用者不能錯過的趣味活動，蘋果「Shot on iPhone Challenge」今年要大家趕快分享用i...

now.gg推出NFG平台 讓遊戲中的程式碼、關卡等資源由不同人分別持有

與BlueStacks屬同一集團的雲端遊戲服務公司now.gg，在去年推出雲端支付和雲端手機遊戲NFT解決方案後，稍早宣布推出now.gg Fungible Games (NFG)平台，藉由旗下CloudOS與區塊鏈技術，使now.gg Fungible Games平台可將構成遊戲的程式碼、場景關卡及美術資源個別拆解，讓遊戲的各個部分可由不同的人擁有，並且能在雲端進行動態組合創建不同版本遊戲，讓遊戲玩家使用。

德誼數位推全新會員App 提供分級福利優惠、可與遠傳會員連動

德誼數位宣布推全新會員app，將以分級福利優惠提供不同折價與專屬福利，同時也能與遠傳會員連動，並且透過消費累積遠傳幣，藉此用於遠傳旗下服務。另外，因應農曆新年即將到來，德誼數位同步推出限量虎年福袋，預計以全台限量1600組形式提供，另外更提供加碼抽出價值近9萬元的蘋果商品大全配獎項。

偷窺女神私下的一面！網友熱議20大女明星YouTube頻道

以往我們總是透過電視機前認識女明星，彷彿有一種遙遠的距離，看著這些女神發光發熱，感覺自己非常平凡。隨著YouTube世代來臨，不少女明星也加入了YouTuber的行列，曝光私下生活、做自己的創意節目、拍攝聊天訪談，讓大家多了一個管道看到私下的她們，拉近了女星與粉絲之間的距離。

就喜歡這微妙尬感！10位網友超愛「尷尬系YouTuber」

就喜歡這種真實反應！有別於傳統電視圈，配有助理主持人、音效樂隊，製造熱鬧、不冷場的綜藝效果，在網路世界裡，眾多創作者單打獨鬥，雖然沒有龐大團隊，但多了真情流露，更能抓住網友的心。於是在創作者圈裡，不做

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。