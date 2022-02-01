過年在家「接觸人群」玩3款大逃殺 《吃豆人99》小精靈也能廝殺拚吃雞！

過年嗨起來！什麼？你不願意跟大家一起「實體見面」，但又想要跟人「鍵盤互動」嗎？精選3款可以躲在家玩的大逃殺遊戲，而這些大逃殺也並非是像《Apex》、《PUBG》這種需要高超技巧的遊戲，反而是好上手、只要有玩電動經驗的就可以囉，而且這些大逃殺遊戲模樣相當可愛，男女老少都可玩起來。

▋《吃豆人99》（PAC-MAN 99）

※遊戲平台：Switch

是不是有點難想像以前兒時玩的《小精靈》竟然可以變成大逃殺遊戲？已經超過40年歷史的《小精靈》、也叫做《吃豆人》，去年已在Switch平台上架《吃豆人99》（PAC-MAN 99），遊玩方式跟單機方式相同，邊吃小豆子邊躲開幽靈攻擊，適時吃進大顆的「能量球」，反攻吞進藍色幽靈獲得勝利。

《PAC-MAN 99》共有99位玩家一同爭奪第1名。（讀者提供）

但《吃豆人99》還有不同的遊玩方式，就是除了自己以外，要跟其他98位對手廝殺拚到「吃雞」No.1才是最終勝利！並透過裡面的技能，製造大量麻煩「幽靈」系列來反擊對手，可以「隨機攻擊目標」、「反擊正在攻擊你的玩家」、「主動攻擊快要出局的玩家」等選擇，迫使對方出局。

在《PAC-MAN 99》可透過「殺手小精靈」和「搗蛋小精靈」試圖淘汰其他玩家，獲取最終勝利！（讀者提供）

而這些幽靈系列真的是致勝絆腳石，像是白色的「搗蛋小精靈」，經過它時會遭到緩速；紅色的「殺手小精靈」，只要碰到它直接死亡。如果想要消除它們，方法很簡單，吃下大顆「能量球」，就能消除目前畫面上的搗蛋小精靈；殺手小精靈則需要吃超過一半以上的小豆子後，出現「水果」吃掉即可消除。但這兩個淘氣小精靈仍會不斷一直出現，直到玩家死亡為止，可想而知會有多刺激！

《吃豆人99》為免費遊戲，但須加入Switch Online會員才能遊玩，也有額外DLC可以購買，開啟好友密碼對戰功能、或是跟98位電腦（CPU）進行對戰練習。

▋ 《超級炸彈人R Online》（SUPER BOMBERMAN R ONLINE）

※遊戲平台：Switch、PS4、5、XBOX、PC的Steam等平台

想到炸彈超人系列的遊戲，除了《炸彈超人》外、還有《爆爆王》等類似的遊戲，不過去年推出免費遊戲《超級炸彈人R Online》（SUPER BOMBERMAN R ONLINE），遊玩方式也與單機模式相同，避免遭敵人攻擊或「自炸」出局，同時可透過炸出來的道具攻擊玩家，存活到最後即算獲勝。

《超級炸彈人R Online》讓原本經典的單機遊戲瞬間變成64人大逃殺對決，更增加刺激感。（讀者提供）

不過，和《吃豆人99》邏輯相同，這次總共有64名來自世界各地的玩家一同對決，而且不像單機遊戲一樣一開始在同一個房間比賽，而是隨機分配到不同房間對決，隨著遊戲的推進，房間數量將會變少，同時會出現「警告時間」要求在時間內必須要轉換陣地，運氣好的話有可能「繼續留著」，未及時逃出者恐怕直接淘汰。

當然該款免費遊戲可不是什麼都Free！可以透過遊戲儲值買角色造型，或買DLC的額外付費功能解鎖角色或是造型、好友對戰模式。《超級炸彈人R Online》可以在Switch、PS4、5、XBOX、PC的Steam等平台玩到，選擇相當多元。

《超級炸彈人R Online》在遊戲一開始會隨機分布在不同房間，隨著遊戲進行，房間數將會越來越少，未跑出警戒房間者則可能會遭到淘汰。（讀者提供）

▋ 《糖豆人：終極淘汰賽》（Fall Guys: Ultimate Knockout）

※遊戲平台：PS4、PS5、PC(Steam)、Xbox Series X/S

是不是有時候看完電視綜藝節目後，也想玩玩裡頭的遊戲呢？《糖豆人：終於淘汰賽》（Fall Guys: Ultimate Knockout，以下簡稱糖豆人）實現了大家的願望！《糖豆人》是來自於一名遊戲設計師將日本當紅遊戲節目《百戰百勝王》的類似關卡複製到遊戲當中，因此一推出就吸引不少玩家遊玩。

不過中間經過外掛猖狂卻未妥善處理，導致流失了不少粉絲，如今建立起防外掛機制、加上定期更新遊戲內容的情況下，玩家再次多了起來。

《糖豆人》每個賽季都會新增關卡，或將舊有關卡強化難度，玩起來超級有趣！（讀者提供）

玩家要在遊戲內扮演「糖豆人」角色，共60人的大型遊戲現場角逐最後的勝利，隨著每季的更新內容會增加或加難原本之關卡，包含了競速、生存、合作、獵捕等，每關都會有指定過關的人數，剩下的人、或是在指定時間沒過關的人都會遭到淘汰，非常考驗玩家的臨場反應與技巧。

玩家們需在一輪又一輪的比賽中闖關，拿下最後關卡的第1名，就可獲得皇冠（遊戲貨幣之一），皇冠可以在遊戲商店內購買想要的造型，讓你跟其他「糖豆人」更與眾不同。《糖豆人》雖然開放Steam、PS4、PS5、xbox系列等多平台同時遊玩，但無法跨平台相揪一起玩，有些可惜，該遊戲也傳出將推出Switch版，但目前推出日期未定。

《糖豆人》每個賽季都會新增關卡，或將舊有關卡強化難度，玩起來超級有趣！（讀者提供）

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