就喜歡這微妙尬感！10位網友超愛「尷尬系YouTuber」

就喜歡這種真實反應！

有別於傳統電視圈，配有助理主持人、音效樂隊，製造熱鬧、不冷場的綜藝效果，在網路世界裡，眾多創作者單打獨鬥，雖然沒有龐大團隊，但多了真情流露，更能抓住網友的心。

於是在創作者圈裡，不做效果「微妙尷尬感」逐漸受到歡迎，YouTuber們不管是自嘲還是藉由剪間，搭配尷尬不失禮貌的微笑表情，總能讓網友會心一笑，拿捏得恰到好處的尷尬感，既可愛又幽默，還能成功圈粉，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》綜合網路聲量與訂閱數，盤點十位最受網友歡迎的「尷尬系YouTuber」，裡頭是否也有你喜歡的創作者呢？

image source：Fred吃上癮

NO .10 培根

反骨男孩成員培根（饒培生），自稱愛講幹話的宅男，搞笑風格深受粉絲支持，曾有PTT鄉民不解培根，既不擅長跟女生聊天，給人第一眼印象也不突出，為何被稱為「反骨骨幹」？

對此許多網友認為培根的「尷尬與親切感」就是他的賣點，在尷尬人設中找到屬於自己的定位，與其他反骨成員比起來「沒有賣點就是他的賣點」，表演慾望強，但又能將尷尬梗拿捏好，反而走出自己的一條路。



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NO .9 小尾巴

擅長鋼琴彈奏，明明有超強音樂才華，卻喜歡浪費在惡搞迷因主題上，總能在第一時間，用鋼琴伴奏各種廢片，從魔性手遊廣告《Coin Master》到幫高嘉瑜伴奏，到近期的歸剛欸水母斷頭影片，被封為「最會蹭的YouTuber」。

毫無表情地彈奏，搭配死亡眼神凝視鏡頭，製造影片微妙的尷尬感，讓網友深深愛上。



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NO .8 小廢物語謙

軟萌外型搭配講話速度超慢，像是無害小動物深受許多網友喜愛，後來加入反骨男孩後，又再次受到一波討論度。

爆紅後曾被Dcard網友質疑語速是演出來的，還附上她曾與其他朋友玩狼人殺的影片比對，後來語謙拍片澄清，自己並沒有裝或有人設，只是拍片害怕說錯話才會有這樣的效果，讓粉絲超心疼，在頻道中她常常神來一筆的回應，讓來賓尷尬但又不失可愛。



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NO .7 蔡哥

以讓網友聽完會尷尬癌大爆發的冷笑話走紅，在講完笑話時，自己拍手，並看著螢幕默默說出「原來是...的部分，OKOK」、「那就祝大家...愉快，掰掰！」等台詞，使網友忍不住尬到笑出來，成為全新風格。



後加入上班不要看頻道，也開始嘗試當主key，擔任主持人角色，在木曜四超玩「一個屋簷下」單元裡頭，曾被批評難笑引發爭議，不過蔡哥仍以正面的態度回應，以尷尬又可愛的特色再次圈粉，誠懇又親切的特色，也吸引不少女粉喜愛呢！

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NO .6 廚佛瑞德Fred

人稱廚藝界嘴砲王，他的笑話讓平凡無奇的料理過程充滿趣味，時而會有黃梗讓人噗呲一笑，時而是冷笑話讓人傻眼，講完時會用一抹尷尬微笑搭配音效，讓觀眾嘴角忍不住失守，是像在跟朋友聊天一般，帶觀眾走入他的廚藝世界。

Fred猶如他的介紹「顛覆傳統」，不管是牛排、法式料理，還是台灣傳統小吃，都能用他超ㄎㄧㄤ的談吐搭配大叔級笑話，又具有專業的神奇style，吸引觀眾眼球。

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NO .5 反正我很閒

不同於惡搞短劇或生活紀錄，反正我很閒以反資本主義情境短劇，在影片創作圈開闢出全新風格，不僅網路號召力強，他們在頻道推廣的羅馬競技生死鬥活動，更在各大校園間流行，舉辦實體活動，虛擬角色如浪漫Duke，人物台詞浪漫突進等，成為網路流行語。

起初他們影片以類紀錄片的拍攝風格走紅，許多網友不太能接受這種尷尬的停頓感，不過一路堅持自我的他們，也累積70.3萬鐵粉訂閱。



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NO .4 黃大謙

以厭世風格拍攝唬爛勵志名言，一針見血回應反嗆酸民等影片走紅，讓黃大謙成功累積90.3萬訂閱，有別於多數創作者，總是製造歡樂、熱鬧的氣氛，黃大謙總是很坦蕩做自己，不時也會拿自身缺點開玩笑，自虧邊緣沒朋友、顏值不如人等，像是發起「請你找一個比你醜的人交往」活動，中肯又犀利笑翻網友。

後續也有嘗試小短劇，像近期飾演創業家，若無其事地講出幹話，搭配諷刺劇情讓網友超有共鳴，微妙尷尬感又不失幽默。



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NO .3 喬瑟夫

從日本雙人喜劇形式漫才團體「魚蹦興業」成員出身，長捲髮與不苟言笑的表情是喬瑟夫的招牌，加入博恩成立的薩泰爾娛樂後，擅長將生活中的有趣觀察，以短劇形式表演出來，如「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」等奇怪飲料名，把大眾尷尬的氛圍與表情演得超到位。

不只擅長表演尬感，與其他YouTuber拍攝交換禮物時，零客套加上反社交的互動，也讓粉絲大呼「好喜歡看喬瑟夫一臉尷尬的樣子，好有趣好可愛哦」！



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NO .2 博恩

中英文能力流利，擁有高顏值高學歷，不論外表或才智都是頂標，但博恩不走人生勝利組的正規路，決心將國外單口喜劇文化帶入台灣，初期代表作「大奶微微」成功受到關注，後來開設「博恩夜夜秀」節目，以尷尬風格聞名，將尷尬梗玩得爐火純精的博恩，也受到越來越多粉絲喜愛，有他在的地方就是流量，話題葷素不忌的他也擅於惡搞政治議題，也讓蔡英文、韓國瑜等大咖接連都出席。

博恩走過許多地獄梗、龍K等炎上爭議，現在每開專場表演，門票均價即使高達兩千元以上，都能場場秒殺，在台灣喜劇圈已有不可取代地位。

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NO.1 HowHow

HowHow（陳孜昊）是台灣YouTuber圈的始祖級人物，招牌一號尷尬表情，獨創口頭禪如「可可惡、Go Go Go」等，搭配腦洞大開的劇情，創造出屬於他的尷尬風格，深受網友喜愛，擁有141萬訂閱是本榜之冠，被封為廢片始祖。

先前開設的專訪系列「雙聲道之間」，HowHow犀利發問與吐槽將尷尬梗發揮極致，不論是大開愛妻鄧福如唱歌修音玩笑，還是在綜藝大哥徐乃麟面前提到輸不起，都讓空氣瞬間凝結，完美體現只要你不尷尬，尷尬的就是別人，讓粉絲愛上這種微妙的尷尬效果！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年1月14日至2022年1月13日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『尷尬系YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，並結合網友討論聲量與YouTube訂閱數，以各佔百分之五十的比例加權採計做出排名。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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