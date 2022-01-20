快訊

台帛旅遊泡泡破滅？22日起落地篩 一律住集檢所5天

A-10攻擊機為何歷久不衰 與華府「疣豬黨」有密切關聯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Instagram爭取網紅流量 試驗美國創作者向訂閱粉絲收費

中央社 / 舊金山19日綜合外電報導
熱門社交網路平台Instagram（IG）今天宣布，將開放一些美國的內容創作者向訂閱的粉絲收費，好讓受歡迎的用戶能有管道賺取穩定收入，盼藉此吸引網路紅人留在平台。 美聯社
熱門社交網路平台Instagram（IG）今天宣布，將開放一些美國的內容創作者向訂閱的粉絲收費，好讓受歡迎的用戶能有管道賺取穩定收入，盼藉此吸引網路紅人留在平台。 美聯社

熱門社交網路平台Instagram（IG）今天宣布，將開放一些美國的內容創作者向訂閱的粉絲收費，好讓受歡迎的用戶能有管道賺取穩定收入，盼藉此吸引網路紅人留在平台。

法新社報導，貼文能吸引大量網友點閱的社群媒體用戶，有助Twitch、YouTube、TikTok和臉書（Facebook）母公司Meta持有的Instagram等社交網路平台創造收入，因此這些網路媒體爭相成為他們青睞的平台。

Instagram負責人莫瑟里（Adam Mosseri）在推特（Twitter）發布的一段影片中說：「有創作者才有訂閱。創作者靠創作維生，因此應該讓這份收入可以預期。」

莫瑟里宣布，一小群美國的Instagram內容創作者獲選參加本週上線的付費功能試驗，他們將能向訂閱的用戶販售直播等獨家內容。

莫瑟里並表示：「我們希望過段時間能擴大這些功能，因為讓訂閱功能融入Instagram整體經驗很重要。」

莫瑟里還說，Instagram相信，創作者和訂閱者的關係應該屬於創作者，因此Instagram也正努力讓創作者有方法將他們的付費粉絲名單帶到其他公司開發的應用程式（app）平台上。

Instagram 美國 社群媒體

延伸閱讀

父大義滅親舉報兒吸毒 網紅蕾菈合夥人竟是毒品上游

俄佈兵10萬近烏克蘭 美警告俄將制裁

男網紅男藝人怎麼約炮？他列4步驟　坦言：風險太高

日甜美網紅天天收死亡威脅 精神崩潰連遇粉絲都「以為要殺我」

相關新聞

難吸引足夠觀看量 YouTube原創影片內容將走入歷史

依照YouTube商務長Robert Kyncl說明，未來將不會再繼續投資YouTube原創影片內容，同時原本負責YouTube原創影片內容的負責人Susanne Daniels也確定會在今年3月1日離開。

Instagram爭取網紅流量 試驗美國創作者向訂閱粉絲收費

熱門社交網路平台Instagram（IG）今天宣布，將開放一些美國的內容創作者向訂閱的粉絲收費，好讓受歡迎的用戶能有管道...

疫情改變人們生活 社群數據分析：生活狀態「回不去了」！

疫情改變了人們的生活，特別去年台灣在五月進入三級警戒，民眾將近三個月居家辦公、在家上課，更大幅改變許多習慣；只要有人社群...

影片教你做／Excel做萬年日曆 3招做好做滿永久使用！

覺得新的一年一到，又要買一本新的日曆本，或是DIY「手動」更新日曆很麻煩嗎？YouTube頻道「Meiko微課頻道」手把手教你用Excel製作年曆，並利用函數、「開發人員」裡的「微調按鈕」及「格式化條件」，就可以依年度切換日期與星期、輸入假日及國定假日後顯示紅色字體、甚至是自己想要的日期凸顯特別顏色皆能發揮，讓年曆「永久使用」，超級方便。

華納媒體執行長：將使HBO Max用戶人數趕上Netflix、Disney+

華納媒體執行長Jason Kilar近期受訪時表示，將使旗下串流影音服務HBO Max用戶人數縮減與Netflix、Disney+之間差距。

傳綠色訊息被嫌「噁」，用iMessage藍色才上道？iPhone如何洗腦年輕人

紐約一名24歲的研究生馬赫（Jocelyn Maher）說，她的妹妹曾經嘲笑她的交往對象，用Android手機跟她傳訊息，「天啊！他的訊息是綠色的，妳還真的跟他約會，太噁了！」馬赫的妹妹當時說。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。