難吸引足夠觀看量 YouTube原創影片內容將走入歷史

依照YouTube商務長Robert Kyncl說明，未來將不會再繼續投資YouTube原創影片內容，同時原本負責YouTube原創影片內容的負責人Susanne Daniels也確定會在今年3月1日離開。

原本包含在YouTube Premium付費方案的YouTube原創影片內容 (YouTube Origianls)，是YouTube計畫與Netflix、亞馬遜等串流影音服務競爭項目，但或許YouTube就已經有不少創作者上傳的原創內容，加上YouTube原創影片內容從2020年開始以夾帶廣告形式免費提供觀看，確仍未能吸引足夠觀看量，使得YouTube開始思考是否繼續投資此項目。

不過，Robert Kyncl並未否認YouTube原創影片內容所推動發展，同時也強調藉由YouTube夥伴計畫與超過200萬名創作者建立深度合作，同時在過去三年內向創作者、媒體業者等支付超過300億美元分潤。

而在未來發展中，YouTube將不會再繼續投資YouTube原創影片內容，轉向YouTube Shorts短影片、YouTube Kids、Black Voices基金，以及直播帶貨等內容。至於隨著終止發展YouTube原創影片內容，原本負責YouTube原創影片內容的負責人Susanne Daniels也確定會在今年3月1日離開。

除了終止YouTube原創影片內容發展，Google先前也確定在串流遊戲服務Stadia取消提供自製遊戲內容，並且解散相關工作團隊，似乎顯示Google仍比較擅長提供平台服務發展，確不怎麼擅長經營擴展自有內容。

An update on YouTube Originals: pic.twitter.com/PixhgZ2yhU — Robert Kyncl (@rkyncl) January 18, 2022

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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