華納媒體執行長：將使HBO Max用戶人數趕上Netflix、Disney+

華納媒體執行長Jason Kilar近期受訪時表示，將使旗下串流影音服務HBO Max用戶人數縮減與Netflix、Disney+之間差距。

Jason Kilar說明，目前HBO Max與HBO在美國境內付費用戶人數在去年底已經累積達7400萬人，相比前年的6100萬人明顯增加，並且躋身美國前三大串流影音服務。

不過，相較Netflix在去年10月累積用戶人數已經超過2.14億人，而Disney+用戶人數也已經累積達1.18億人，加上Jason Kilar透露用戶人數實際上是HBO Max與HBO服務加總，即便HBO訂閱用戶可以直接免費使用HBO Max，但並不代表所有HBO訂閱用戶都會使用此項串流影音服務，因此意味HBO Max實際使用人數將會更少，同時與Netflix、Disney+之間的用戶人數差距也會更大。

但比起目前蘋果推出的Apple TV+、CBS推行的Paramount+，以及NBC提供的Peacock用戶人數，HBO Max確實因為旗下內容吸引更多人訂閱使用，而接下來若華納媒體與Discovery順利合併，透過整合Discovery旗下內容，將能產生更大使用誘因，預期能讓HBO Max訂閱用戶人數再度增加。

另一方面，HBO Max今年計畫投入180億美元製作更多原創內容，藉此吸引更多使用者加入，同時也將持續擴展全球市場，估計將能讓用戶人數再次明顯增長。

只是包含Netflix、Disney+也都計畫投入更多內容製作預算，尤其迪士尼更計畫投入超過330億美元打造全新電影、影集內容，因此可能會讓HBO Max較難在短時間內縮減用戶人數差距。

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