100個免費大頭貼素材隨你用！Free Userpics Pack色彩風格多元、還能商用

如果要開發軟體、網站或應用程式，可能會需要一些測試圖片，除了從免費圖庫或免費圖示相關網站搜尋素材，也會有用到使用者大頭貼的情境，舉例來說，開發者顯示多個不同的測試帳戶會設定不同頭像模擬真正操作的樣式，或是在進行展示、製作擷圖時以一些範例頭像替代。

本文要介紹的「Free Userpics Pack」是收錄100個免費使用者頭像（userpics）合集，具有多種色彩和風格組合，像是3D、手繪、平面化，每個大頭貼都有圓形和方形兩種風格，100個不同風格向量圖素材讓使用者的設計變得更好看。

下載、解壓縮免費大頭貼素材包後會取得 SVG、PNG兩種格式，以及前面提到的圓形和方形兩種風格，這些素材可做為商業用途使用，相容於 Figma 向量圖形編輯器。

STEP 1

開啟 Free Userpics Pack 往下捲動會看到一些實際運用的範例，例如使用在應用程式介紹、訊息列的設計、說明畫面等等，因為素材具有SVG向量圖格式，也能將它放大後做為背景圖使用。

再往下捲動會提到Free Userpics Pack每個大頭貼都有圓形和方形格式，點選上方Circle、Square進行切換預覽，點選圖片時會列出其他相同風格的圖案。

STEP 2

點選首頁「Download for free」會看到免費版和付費訂閱的差異，主要差別是付費後可使用的向量圖素材更多，也能使用優質的UX/UI套件來改善工作流程，不過在這裡我們只是要下載這套免費頭像而已，點選藍色的「Download for free」免費下載。

STEP 3

在結帳頁面右側輸入你的Email地址然後點選「Free Download」按鈕。

完成結帳後確認是免費購買，再點選右側的「Download」按鈕下載Userpics.zip壓縮檔。

STEP 4

解壓縮後就會取得 Free Userpics Pack相關素材，包括 PNG、SVG 兩種格式，以及圓形和方形兩種不同樣式，如果是使用Figma編輯器的朋友還能找到對應的Userpics.fig檔案，這套免費大頭貼適用於個人和商業用途，開發者或設計師可善加利用。

值得一試的三個理由： 收錄100個免費使用者頭像（userpics）合集，具有多種色彩、風格組合 免費下載PNG和SVG圖片格式，相容於Figma向量圖形編輯器 這些素材可做為商業用途使用

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》