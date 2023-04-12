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「能永遠在一起！」蒐集過世親人數據 專家曝年底可做出複製機器人

聯合新聞網／ 綜合報導
AI專家表示，可能年底就能做出複製過世家人的機器人。示意圖，圖片來源／ingimage
AI專家表示，可能年底就能做出複製過世家人的機器人。示意圖，圖片來源／ingimage

知名科幻美劇《黑鏡（Black Mirror）》中，主角將亡夫在社群媒體上的所有資料上傳到特殊網頁，而網頁上的AI就能模仿亡夫的語氣及說話習慣來跟主角互動。近期有專家表示，這樣的超現實場景可能就快成真，最快在今（2023）年年底就能看見。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，普拉提克（Pratik Desai）是矽谷的電腦科學家，他創立了許多人工智慧平台。近期他在自己的社群媒體上大膽預測，可能在今年年底，我們就可以將「意識」上傳到數位設備上。

普拉提克在發文中要大家「開始記錄父母、長輩或所愛的人」，因為只要有足夠的數據，便有辦法讓所愛的人在離世後還「留在身邊」。他提到，只要有足夠的文字紀錄資料、新的語音合成及影片模型，就有100%的機率能讓逝世的人「永遠跟你生活在一起」。文末甚至表示：「最快在年底就可能成真」，發文一出吸引570萬次點閱，更有數萬人按讚。

其實這項技術不算是「新」技術，《黑鏡》的編劇在2013年的影集提出這項概念，微軟則在2017年正式提出專利申請。據報導，微軟的AI機器人能夠透過照片、語音數據、社群媒體發文和其他資料蒐集往生者生前的說話習慣，還能用圖像和影像創建3D模型。

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