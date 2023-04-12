蘋果將於印度啟用2家全新Apple Store 擴大在地辦公規模強化投資

蘋果稍早預告將於印度開設兩間全新Apple Store，分別是預計在4月18日於孟買開幕的Apple BKC，以及接續在4月20日於德里開幕的Apple Saket，藉此象徵擴展印度市場。

除此之外，相關資料更顯示蘋果已經在印度班加羅爾中央商務區租賃辦公空間，租期長達10年，預計從今年7月1日起租，每月租金為244000萬印度盧比 (約新台幣90640萬元)，使用辦公空間約佔116888平方英尺 (約10859平方公尺)。

蘋果先前就已經宣布擴大投資印度市場，除了從2017年開始於印度境內由緯創代工組裝生產iPhone產品，後續也持續增加印度境內產品組裝生產比重，甚至也開始將主流銷售iPhone機種於鴻海在印度境內工廠進行組裝，並且與印度政府深入合作在地製造。

目前印度市場不僅成為蘋果重點投資市場，市場也猜測蘋果接下來將會加強投資印度境內生產，藉此降低仰賴中國境內代工資源比重，其中可能包含將印度境內iPhone生產比重提高兩倍。

而此次預計在4月20日於孟買開幕的Apple Saket，將成為蘋果在印度境內啟用的第二家直營零售店，其外圍牆設計靈感來自德里的眾多城門，每個都代表著這座城市悠久歷史的新篇章，同時也將使消費者能在此零售店感受蘋果最新產品、尋找創意靈感，或是透過店內員工獲得個人化服務與技術支援。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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