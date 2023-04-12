快訊

早晨財經速解讀／IMF再下調全球GDP 台Q1出口年減2成 利空不跌？

巨獸蹂躪後的歐洲：回望20世紀被戰爭摧殘的歷史思辨之旅

時間地點確認！東京中目黑人氣咖啡ONIBUS 月底開台灣1號店

蘋果將於印度啟用2家全新Apple Store 擴大在地辦公規模強化投資

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果稍早預告將於印度開設兩間全新Apple Store，分別是預計在4月18日於孟買開幕的Apple BKC，以及接續在4月20日於德里開幕的Apple Saket，藉此象徵擴展印度市場。

除此之外，相關資料更顯示蘋果已經在印度班加羅爾中央商務區租賃辦公空間，租期長達10年，預計從今年7月1日起租，每月租金為244000萬印度盧比 (約新台幣90640萬元)，使用辦公空間約佔116888平方英尺 (約10859平方公尺)。

蘋果先前就已經宣布擴大投資印度市場，除了從2017年開始於印度境內由緯創代工組裝生產iPhone產品，後續也持續增加印度境內產品組裝生產比重，甚至也開始將主流銷售iPhone機種於鴻海在印度境內工廠進行組裝，並且與印度政府深入合作在地製造。

目前印度市場不僅成為蘋果重點投資市場，市場也猜測蘋果接下來將會加強投資印度境內生產，藉此降低仰賴中國境內代工資源比重，其中可能包含將印度境內iPhone生產比重提高兩倍。

而此次預計在4月20日於孟買開幕的Apple Saket，將成為蘋果在印度境內啟用的第二家直營零售店，其外圍牆設計靈感來自德里的眾多城門，每個都代表著這座城市悠久歷史的新篇章，同時也將使消費者能在此零售店感受蘋果最新產品、尋找創意靈感，或是透過店內員工獲得個人化服務與技術支援。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 孟買 蘋果 iPhone Apple

相關新聞

科技巨擘罕見出包！Google Pay「送錢bug」用戶爽拿3萬 官方霸氣喊：不用還

Google Pay新版獎勵計畫測試日前疑似出現bug，部分用戶意外收到10美元到1,000美元（約台幣305元至30,500元）不等的現金回饋；對此，科技巨擘Google霸氣回...

蘋果將於印度啟用2家全新Apple Store 擴大在地辦公規模強化投資

蘋果稍早預告將於印度開設兩間全新Apple Store，分別是預計在4月18日於孟買開幕的Apple BKC，以及接續在4月20日於德里開幕的Apple Saket，藉此象徵擴展印度市場。

「全球最大電子圖書館」Z-Library捲土重來更狂了！要共享「實體書」

擁有「全球最大電子書圖書館」之稱的 Z-Library（簡稱Z-Lib，前身為BookFinder）是一個盜版電子書庫，在 2022 年 11 月 3 日被美國政府封鎖 Z-Library 的公開網域，同時美國 FBI 聯邦調查局與阿根廷執法機關合作在阿根廷科爾多瓦拘捕了兩名據稱是 Z-Library 主腦的俄羅斯人。

奶奶突離世…視覺設計師用AI「復活」 聊家常對答如流

有網友用AI技術，讓去世的奶奶和自己重新對話，在網上引發熱議。不少網友看後感動不已，但也有人認為這是在自欺欺人，甚至是在...

蘋果不出27吋mini LED顯示器？傳計畫已先暫停

市場傳聞的蘋果（Apple）27吋mini LED背光顯示器可能今年前期不會出現，根據一位分析師的說法，蘋果目前至少已...

15吋歷來最大MacBook Air亮相？分析師：4月底或5月初

市場近月來傳言蘋果公司將推出15吋MacBook Air，也就是歷來最大尺寸的MacBook Air筆電。最新的消息是為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦