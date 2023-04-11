採用寧德時代所研發鋰鐵電池 Tesla今年下半年將於上海興建全新儲能超級工廠

在稍早公布消息中，Tesla確定將在今年下半年於上海興建全新儲能超級工廠 (Megafactory)，預計就近在中國境內生產Megapack電池產品。

Our next Megafactory will be in Shanghai 🇨🇳—capable of producing 10k Megapacks per year pic.twitter.com/KlVGq5gYOg — Tesla (@Tesla) April 9, 2023

此座儲能超級工廠將位於上海臨港，並且在4月9日於上海臨港新片區管委會，以及近期剛升任Tesla汽車業務資深副總裁朱曉彤與Tesla中國總經理王昊、Tesla全球對外關係副總裁陶琳見證上完成簽約儀式。

而此座工廠將成為Tesla旗下第二座儲能超級工廠，年產能預計可生產1萬組Megapack電池，總電量將可達40吉瓦小時 (GWh)，至於第一座儲能超級工廠則是位於美國加州，同時也是Tesla目前唯一一座投產的儲能超級工廠。

目前Tesla所生產Megapack電池採用寧德時代所研發鋰鐵電池，主要用於電能儲存與放電使用需求，可在家作為緊急供電系統，必要時亦可逆向使公用電網維持穩定運作。

每個Megapack電池機組可存超過300萬瓦時 (Wh)電量，約可對應3600戶家庭約1小時用電需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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