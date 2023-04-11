採用寧德時代所研發鋰鐵電池 Tesla今年下半年將於上海興建全新儲能超級工廠
在稍早公布消息中，Tesla確定將在今年下半年於上海興建全新儲能超級工廠 (Megafactory)，預計就近在中國境內生產Megapack電池產品。
Our next Megafactory will be in Shanghai 🇨🇳—capable of producing 10k Megapacks per year pic.twitter.com/KlVGq5gYOg— Tesla (@Tesla) April 9, 2023
此座儲能超級工廠將位於上海臨港，並且在4月9日於上海臨港新片區管委會，以及近期剛升任Tesla汽車業務資深副總裁朱曉彤與Tesla中國總經理王昊、Tesla全球對外關係副總裁陶琳見證上完成簽約儀式。
而此座工廠將成為Tesla旗下第二座儲能超級工廠，年產能預計可生產1萬組Megapack電池，總電量將可達40吉瓦小時 (GWh)，至於第一座儲能超級工廠則是位於美國加州，同時也是Tesla目前唯一一座投產的儲能超級工廠。
目前Tesla所生產Megapack電池採用寧德時代所研發鋰鐵電池，主要用於電能儲存與放電使用需求，可在家作為緊急供電系統，必要時亦可逆向使公用電網維持穩定運作。
每個Megapack電池機組可存超過300萬瓦時 (Wh)電量，約可對應3600戶家庭約1小時用電需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【周報】大咖都不來…我就不辦E3 2023電玩展了！
📢 【話題】台台併影響權益？台灣之星寄1簡訊被噴爆 鄉民不賞臉喊話：釘子戶要團結
📢 【話題】哭了！帥哥未回LINE…她實測新方法「這串字消失」真的被封鎖 2招功能來複習！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言