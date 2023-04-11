Japan Display宣布與深圳惠科合作，雙方將量產更具市場競爭力的OLED顯示螢幕
由Sony、Toshiba、日立 (Hitachi)與Panasonic旗下中小型顯示器部門合組的液晶顯示器製造商，同時也是蘋果iPhone顯示螢幕供應商之一的Japan Display (JDI)，稍早宣布與中國深圳顯示螢幕製造商惠科 (HKC)合作，雙方預計投入OLED顯示螢幕量產。
惠科於2001年創立，最初主要鎖定大尺寸顯示螢幕生產，並且在中國重慶、長沙設置生產工廠，主要藉由產品高性價比與充足資金作為後盾，使其顯示螢幕產品更具市場競爭力。
此次合作將導入Japan Display旗下包含可讓顯示螢幕呈現2倍亮度、使用壽命延長3倍的eLEAP顯示技術，以及高電子位移率氧化物 (HMO)背光技術，藉此增加雙方合作顯示螢幕競爭規格。
而Japan Display選擇與惠科合作，顯然也是希望藉此擴展中國市場佈局，同時也能藉此提高其顯示螢幕產品在全球市場導入使用率。
雙方預計在今年6月進行最終合作簽約，目前正著手合作細節內容協議。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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