Google Chrome 113版本正式加入WebGPU功能 加快瀏覽器遊戲、機器學習運算效能

Google稍早宣布將於Chrome 113 beta測試版本預設開啟WebGPU功能，將能讓使用者以GPU硬體執行更高3D圖形運算效能，同時也能用於機器學習等運算加速。

WebGPU是以API形式提供使用，並且由超過來自Mozilla、蘋果、Intel、微軟等90名開發者貢獻相關技術、花費6年時間打造，讓Chrome瀏覽器能以硬體GPU進行渲染運算，定位上與DirectX、Metal、Vulkan等API相同。

而WebGPU目前已經在Chrome 113 beta測試版本預設開啟，並且對應Chrome OS、Windows與Mac平台使用，未來也會應用在Linux、Android平台版本的Chrome瀏覽器。除了對應Chrome瀏覽器使用，WebGPU也會對應Firefox、Safari瀏覽器使用。

目前WebGPU僅先以基礎建構為主，之後則會持續加入更進階圖形運算功能，並且允許更多開發者申請加入更多應用功能。

相比目前較常使用的WebGL，WebGPU在搭載NVIDIA GeForce RTX 2070顯示卡的硬體上約可處理每秒123個畫面，而在WebGL則對應每秒21個畫面。同時相比之下，WebGPU將能處理更多圖形渲染效果，甚至也能用於加速機器學習運算效能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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