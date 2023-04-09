快訊

MLB／張育成1打席空手而歸 賽季開打10天還在等首安

獨／宜蘭神秘沙灘意外5死後五年了 沙灘車亂象仍無法管

一周數位爆報／她的LINE「個人群組」驚現通話紀錄、普發6000元ATM這裡查

台積電要扳回一局了！ 2nm工藝2025年將如期而至

集微網／ 集微網

在2nm先進製程的爭奪上，看起來台積電要扳回一局了。

據供應鏈消息，台積電將如期在2025年上線2nm生產工藝，2025年下半年在新竹市寶山鄕進入量產。

消息還表示，台積電計劃在2026年推出N2P工藝，這一工藝將採用背面供電網絡（BSPDN）技術。

2nm芯片是台積電的一個重大節點，該工藝將會採用納米片晶體管（Nanosheet），取代鰭式場效應晶體管（FinFET），這意味著台積電工藝正式進入GAA晶體管時代。其中，2nm芯片相較於3nm芯片，在相同功耗下，速度快10-15%。在相同速度下，功耗降低25-30%。

值得關注的是，代工技術從高K金屬柵極平面FET發展到FinFET再到MBCFET，目前正進階到BSPDN。此外，三星也將在2nm工藝採用BSPDN技術。

台積電 新竹

延伸閱讀

大讚劉揚偉三大布局「都要用半導體」 魏哲家：不要忘記台積電

魏哲家：鴻海布局3大產業 都是與台積電合作領域

台積電20日法說會 聚焦海外建廠和美晶片法案

日本北陸這樣玩！富山縣高岡市早春「必追祭典活動」3選

相關新聞

一周數位爆報／她的LINE「個人群組」驚現通話紀錄、普發6000元ATM這裡查、索尼PS VR2「不改這功能」恐GG

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

知名防毒軟體「卡巴斯基」是俄國公司受波及？WSJ：傳美國擬對其「採取執法行動」

「華爾街日報」今天引述知情人士披露，美國商務部考慮根據網路安全規定，對俄羅斯網路安全公司卡巴斯基實驗室（Kaspersk...

蘋果macOS被發現隱藏「比特幣白皮書」 難道賈伯斯也是中本聰的信徒？

有人發現Satoshi Nakamoto（中本聰）的比特幣白皮書可以在運行macOS Catalina或更新版本的Mac電腦上找到，但沒有人知道為什麼會出現在這裡。

台積電要扳回一局了！ 2nm工藝2025年將如期而至

據供應鏈消息，台積電將如期在2025年上線2nm生產工藝，2025年下半年在新竹市寶山鄕進入量產。

盧卡斯影業宣布擴展《星際大戰》將推全新影集《亞蘇卡》、《The Acolyte》

稍早於英國倫敦舉辦的Star Wars Celebration Europe 2023活動上，盧卡斯影業分別公布預計接在《曼達洛人》第三季之後的全新影集《亞蘇卡》(Ahsoka)首支預告影片，同時也確認將接續拍攝另外三部《星際大戰》電影作品，其中更包含在《星際大戰：原力覺醒》等作品飾演芮 (Rey)的英國女演員Daisy Ridley將回歸演出。

Walmart宣布 2030年前將在銷售通路建立大規模充電站

先前已經大舉佈局電動車應用發展的Walmart，稍早宣布將在2030年以前於數千個Walmart銷售通路，以及旗下倉儲式商店Sam's Club完成佈署全新電動車充電站，藉此建立規模龐大的充電站系統。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦