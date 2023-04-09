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Walmart宣布 2030年前將在銷售通路建立大規模充電站

聯合新聞網／ 楊又肇

先前已經大舉佈局電動車應用發展的Walmart，稍早宣布將在2030年以前於數千個Walmart銷售通路，以及旗下倉儲式商店Sam's Club完成佈署全新電動車充電站，藉此建立規模龐大的充電站系統。

目前Walmart已經在超過280間銷售通率及附屬設施佈署1300座電動車充電站，而此次擴大充電站數量規模，並未透露是否將使所有銷售通路全面升級。

Walmart表示，其銷售通路與倉儲式商店據點多半位於90%比例美國民眾居住可接受通勤範圍內 (約16.09公里左右)，因此將其與電動車充電站結合，將能滿足更便利的充電使用需求，並且有助於推動美國境內電動車購買率。

目前Walmart正著手尋求合作供應商，過去也曾與包含美國電動車直流快充電網服務業者EVgo，以及美國福斯旗下子公司美國電力公司 (Electrify America)等業者合作。Walmart預計在每個銷售通路提供至少4個充電座，並且以相對較低價格收費，藉此吸引更多電動車車主使用。

除了計畫擴大旗下充電站規模，Walmart目前也計畫在2040年以前實現自身與旗下供應鏈合作夥伴使用車輛都能達成零碳排放目標，同時目前也已經開始讓旗下運輸使用車輛開始轉換為電動車設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 車主

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