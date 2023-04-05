繼裁員萬人後…Google證實要「精簡成本」 內部信曝手段：大量員工福利不復存在

日前證實精簡6%人力，約裁撤1.2萬名員工之後，相關報導引述Google財務長Ruth Porat於內部發送信件指稱，Google過往被人稱羨的大量員工福利將不復存在。

依照內部信件表示，Google將削減內部員工免費健身課程等福利，同時也將降低員工更換筆電、桌機與外接螢幕頻率，甚至原本可額外選擇使用蘋果Mac機種的選項，目前也改為僅能先選擇使用Chrmebook，而包含訂書機、膠帶等辦公使用耗材也會更嚴格管控，避免增加不必要的額外開銷。

在Ruth Porat的說明中，強調今年重要目標將包含藉由提高工作效率與執行速度，藉此實現更持久的成本精簡。

除此之外，Ruth Porat更透露Google在2008年就曾出現支出增長速度高於營收成長速度的情況，因此當時配合提高辦公室設備使用率、減少房地產投資，並且縮減差旅經費、手機配置，以及縮減辦公大樓內咖啡設備、微型廚房設置預算，同時關閉未能帶動營收的子公司，藉此實現成本精簡，預期接下來也會透過數據分析削減不必要開銷。

另一方面，Google過去引以為傲的高標準員工福利，如免費供餐、按摩、健身，以及交通等項目，目前也因為員工每週回到辦公室的天數從5天改為3天，因此在比例上也重新做了調整，避免形成資源浪費。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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