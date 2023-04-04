Samsung三星「濫用過頭」出意外！請ChatGPT幫忙內部優化 不到20天傳機密洩漏
AI人工智慧雖然聰明，可以幫忙解決許多煩惱，但同時也帶來許多的困擾。外電報導，Samsung三星導入ChatGPT聊天機器人才20天的時間，已經傳出多起機密資料外洩與濫用，也讓公司機密有可能外洩給OpenAI公司。
事實上，在ChatGPT的使用指南清楚提到建議「使用者不要輸入敏感內容」。這是因為我們在ChatGPT輸入的內容之後，資料會傳送到外部伺服器，而這些資料可能成為OpenAI的GPT訓練工具，也容易造成資料外洩。
然而在ChatGPT爆紅之後，原本禁用ChatGPT的Samsung三星考量到半導體也是生成式AI人工智慧的基礎，經過一番討論在2023年3月11日才開放部分部門使用ChatGPT。
只是沒想到才導入不到20天就傳出濫用事件，其中一起是三星DS半導體暨裝置解決方案部門，內部開發人員將有問題的原始碼複製貼上到ChatGPT，藉此來找出問題與解決方式，這有可能讓原始碼成為ChatGPT學習資料。
另一位DS部門的員工則是將設備良率相關的程式碼輸入到ChatGPT，請ChatGPT幫忙優化，也有職員是請ChatGPT協助撰寫會議紀錄。
外電報導稱，Samsung三星在開放ChatGPT時，曾通知員工使用方式，並提醒資料輸入有可能會有外洩可能性，但沒想到才短短20天就傳出問題了。
如今為了不再重蹈覆徹，Samsung三星正在制定相關措施並且考慮研發Samsung三星專屬AI；在這段期間，如果再次傳出ChatGPT誤用或濫用導致機密可能外洩問題，也不排除禁用ChatGPT。
圖片及資料來源：semiwiki
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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