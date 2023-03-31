Google與線上整合開發環境服務新創Replit合作，將自動生成式AI導入程式編寫工作

Google稍早宣布與線上整合開發環境服務新創業者Replit合作，將旗下人工智慧語言模型與Replit旗下Ghostwriter技術整合，讓開發者能以更容易完成程式編寫工作。

Replit是在2016年在Y Combinator以450萬美元投資之下，兩名共同創辦人Amjad Masad與Hata Odeh於舊金山成立，主要提供超過50種程式語言的線上編寫環境整合開發環境服務，多數功能採免費方式提供，但也提供可存放私有編碼內容的付費訂閱方案，其中包含針對個人提供的「Hacker Plan」，以及針對教育單位提供的「Classroom K-12」與「Classroom Pro」，另外也針對企業提供進階服務方案。

此次與Google合作，則是將其Ghostwriter軟體開發人工智慧系統整合Google Cloud旗下人工智慧語言模型，在開發者透過Replit編寫程式時，能以自然語言方式協助編碼，並且能回答開發者提出問題。

不過，Google僅說明此次在與Replit合作採用人工智慧語言模型是由雙方共同打造，以自動生成式人工智慧形式運作，並未特別透露具體細節，因此不確定是否基於「Bard」背後的對話程式語言模型LaMDA設計，僅說明此為客製化系統組合產品，主要用於解決聊天內容與程式碼自動化生成任務需求。

而在此合作之下，Replit也將能藉由Google管道分銷其線上服務，並且吸引更多企業用戶採用。

從整體合作內容來看，顯然與微軟攜手OpenAI，將Copilot技術應用在GitHub的情況相同，可藉由人工智慧自然語言理解能力協助編碼，並且針對編碼內容不足或錯誤部分進行補正，甚至更藉由後續的GPT-4人工智慧語言模型提供更自然且能處理語音互動的運算模式，讓開發者能更方便處理編碼內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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