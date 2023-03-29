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Qualcomm將aptX、aptX HD編碼技術貢獻給Android開源計畫

聯合新聞網／ 楊又肇

如同Sony將LDAC技術貢獻給Android開源計畫 (Android Open Source Project,AOSP)，Qualcomm稍早也宣布提供旗下aptX、aptX HD編碼技術，讓所有使用Android開源作業系統設備都能免費使用。

在Qualcomm此作法之下，使用Android開源作業系統的設備製造商，均無須事先向Qualcomm支付5000美元的一次性授權費，或是依照裝置數量計算費用，即可在裝置上使用aptX、aptX HD編碼技術。

不過，Qualcomm目前僅提供aptX、aptX HD編碼技術，並未包含更進階的aptX Adaptive編碼技術，另外像是藍牙耳機、藍牙喇叭等裝置希望使用aptX、aptX HD編碼技術的話，依然需要向Qualcomm支付授權費用。

而比照Sony將LDAC技術貢獻給Android開源計畫，Qualcomm跟進將aptX、aptX HD編碼技術也貢獻給Android開源計畫使用，顯然是希望吸引更多人使用此編碼技術，藉此讓此編碼技術普及化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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