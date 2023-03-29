Intel推出代號「Arena Canyon」 搭載第13代Core系列處理器的NUC 13 Pro小型PC

Intel宣布推出代號「Arena Canyon」、搭載第13代Core系列處理器的NUC 13 Pro小型PC，標榜在4 x 4吋面積設計內放入充足的運算效能，並且可用於多數情境。

同時，NUC 13 Pro更標榜可升級、容易維修，特定款式更具備Intel vPro技術，因此也能應用在商用市場。

硬體規格方面，NUC 13 Pro最高可搭載64GB雙通道、DDR4-3200MHz記憶體，可藉由M.2插槽使用2組PCIe x4 Gen 4 NVMe SSD，內建Intel i226 Ethernet有線網路連接埠，最高可對應2.5 Gbps傳輸速率，並且搭載Intel Wi-Fi 6E與藍牙5.3連接功能，連接埠則包含2組HDMI、2組Thunderbolt 4，以及3組USB 3.2與1組USB 2.0連接埠。

而NUC 13 Pro預計在3月下旬進入市場銷售，將區分可由使用者客製化記憶體、儲存容量等規格，以及出廠即完成所有組件、預計6月才會推出的完整安裝版本，建議售價將依照規格介於340美元至1080美元之間，另外也會針對Intel合作夥伴提供客製化版本，使其能打造自有解決方案設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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