任天堂和微軟不參加E3 2023、Sony興趣缺缺…Ubisoft確定也缺席

雖然Ubisoft先前透露若E3 2023能在今年順利恢復實體形式舉辦，就會參與展出，但隨著任天堂、微軟先後宣布不會參與展出消息，而Sony方面顯然也未有參與展出意願，Ubisoft稍早也改口表示不會參與此次E3 2023展出。

Ubisoft並未說明取消參與E3 2023是否與其他業者參展意願有關，但透露將在美國西岸時間6月12日舉辦Ubisoft Forward Live活動，屆時將會公布諸多遊戲新作。

目前包含任天堂、微軟都已經表示不會參與今年度的E3 2023，取而代之的是以自有活動與玩家溝通，並且以更快速度公布遊戲新作消息。

目前在美國娛樂軟體協會規劃中，除了確定與策劃舉辦PAX遊戲展會活動的主辦單位ReedPop合作，更將使明年預計展開的E3展會活動展期增加至4天，並且在最後兩天開放一般玩家入場參觀，但特定展區依然僅開放遊戲業者、媒體及分析師入場參觀。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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