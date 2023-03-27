Epic Games展示以Unreal Engine 5.2版本技術所呈現擬真效果
在GDC 2023展示內容中，Epic Games展示以Unreal Engine 5.2版本技術所呈現擬真效果，同時也宣布將由更多遊戲業者藉由Unreal Engine 5打造遊戲作品。
在此之前，已經有不少遊戲業者證實將以Unreal Engine 5遊戲引擎製作內容，其中包含打造《黑神話：悟空》的遊戲科學、SEGA也透露將以Unreal Engine 5打造更多3A級遊戲，而CD Projekt Red也說明將以Unreal Engine 5遊戲引擎打造《巫師》系列新作，最快將會在今年夏季之後陸續推出。
而在GDC 2023的Unreal現況 (State of Unreal)主題演講中，Epic Games更進一步展示以Unreal Engine 5.2版本技術所呈現擬真效果，其中包含如何快速建構、調整3D擬真環境，同時也透露包含Cubit Studios、Kabam、HEXWORKS與NCSOFT等業者都已經藉由Unreal Engine 5技術打造遊戲作品。
此外，Epic Games也宣布針對Fortnite推出Creator Economy 2.0創作工具，讓創作者能藉由作品獲得40%分潤，另外也將推出名為Fab的通用3D素材，並且搭配最高可達88%營收分潤，讓創作者能藉由對外銷售其創作3D模組、素材、聲音、特效，或是藉由MetaHuman Animator工具打造的數位人類內容，讓開發者能將此類素材用於各類3D遊戲、遊戲引擎、元宇宙平台等。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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