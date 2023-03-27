在GDC 2023展示內容中，Epic Games展示以Unreal Engine 5.2版本技術所呈現擬真效果，同時也宣布將由更多遊戲業者藉由Unreal Engine 5打造遊戲作品。

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在此之前，已經有不少遊戲業者證實將以Unreal Engine 5遊戲引擎製作內容，其中包含打造《黑神話：悟空》的遊戲科學、SEGA也透露將以Unreal Engine 5打造更多3A級遊戲，而CD Projekt Red也說明將以Unreal Engine 5遊戲引擎打造《巫師》系列新作，最快將會在今年夏季之後陸續推出。

而在GDC 2023的Unreal現況 (State of Unreal)主題演講中，Epic Games更進一步展示以Unreal Engine 5.2版本技術所呈現擬真效果，其中包含如何快速建構、調整3D擬真環境，同時也透露包含Cubit Studios、Kabam、HEXWORKS與NCSOFT等業者都已經藉由Unreal Engine 5技術打造遊戲作品。

此外，Epic Games也宣布針對Fortnite推出Creator Economy 2.0創作工具，讓創作者能藉由作品獲得40%分潤，另外也將推出名為Fab的通用3D素材，並且搭配最高可達88%營收分潤，讓創作者能藉由對外銷售其創作3D模組、素材、聲音、特效，或是藉由MetaHuman Animator工具打造的數位人類內容，讓開發者能將此類素材用於各類3D遊戲、遊戲引擎、元宇宙平台等。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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