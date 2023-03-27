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疫情期間大量出借電子書 「網際網路檔案館」遭裁定違反著作財產權

聯合新聞網／ 楊又肇

路透新聞報導指出，過去提供網際網路多媒體資料檔案閱覽服務的非營利性的數位圖書館—網際網路檔案館 (Internet Archive)由法院裁定違反著作財產權。

此訴訟是由Hachette Book Group在內出版商發起，認為網際網路檔案館在疫情期間將多達140萬本電子書複製內容透過網路使用，嚴重損害出版社利益。

由網際網路檔案館在疫情期間推出的「國家應急圖書館」服務，原本是配合數位借閱系統提供使用，原本每本電子書僅限一人借閱，但網際網路檔案館後續取消此項限制，因此引發出版業者不滿。

在訴訟中，出版業者認為網際網路檔案館無權將掃描書籍提供外借使用，而在法院裁決結果表示，網際網路檔案館並未將相關圖書評論內容反饋給出版業者，因此在行為上不符合互利原則，同時認為電子書在出借之前，必須獲得持有版權的出版業者同意，引此判定網際網路檔案館敗訴。

不過，網際網路檔案館在後續表明將會提出上訴，並且認為裁決結果將影響數位時代獲取知識方式，對於讀者、作者都會產生不利，更強調未來會持續藉由數位化方式提供電子書內容借閱、引用連結等服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

出版業 電子書 疫情

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