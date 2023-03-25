等待一年多之後 微軟終於讓加上AI功能的Microsoft Loop對外開放預覽
微軟在2021年下旬宣布推出，並且併入Microsoft 365服務內的Microsoft Loop協作工具，稍早終於宣布對外開放預覽測試，同時也因為隸屬Microsoft 365服務，因此自然也獲得微軟人工智慧技術Copilot加持。
目前Microsoft Loop協作工具已經可透過網頁、Android、iOS平台使用，並且需要透過工作帳號才能使用行動版服務，而Copilot人工智慧功能則暫時僅限邀請測試，預期會在未來幾個月內對外開放。
Microsofte Loop功能，分別以Loop components、Loop pages，以及Loop workspaces三部分構成。
其中，Loop components包含使用者討論內容、投票結果，以及進度追蹤，而Loop pages則可將Loop components內容逐一關聯，尤其可應用在特定執行項目、討論計畫，讓參與人員可一目了然，至於Loop workspaces則可呈現計畫中不同部門負責各類事項的工作同仁，或是外部業者，方便參與計畫的人更容易知曉特定事項應該找誰追蹤進度。
而與Microsoft 365服務整合，Microsoft Loop協作工具亦可與Word、Excel、Outlook等Office服務連動，甚至可以讓使用者快速追蹤工作進度、分享項目，甚至也能讓使用者無縫隙地在PC、行動裝置間銜接工作內容，至於利用Copilot人工智慧功能也能協助整理、總結工作報告等內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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