鎖定商用、入門工作站市場 Intel推出搭載新版vPro技術的第13代Core系列處理器

去年推出代號「Raptor Lake」的第13代Core系列處理器之後，Intel稍早再度宣布推出對應商用、加入vPro技術第13代Core系列處理器。

Intel在新vPro平台加入晶片等級的數十種安全功能，提供關鍵威脅預防功能，相比4年前推出的個人電腦，約可將攻擊面降低70％。而在Windows作業系統環境中，更可透過全新IT啟用記憶體加密 (IT-enabled memory encryption)技術，將虛擬化型安全性大幅提升。

另外，目前有更多軟體廠商開始支援Intel惡意攻擊偵測技術 (Threat Detection Technology)，藉此做為端點檢測和回應 (EDR)等應用設計，並且阻絕各類攻擊威脅，其中標榜可偵測勒索軟體和軟體供應鏈攻擊。

而搭載vPro技術的第13代Intel Core系列處理器，同樣採用混合架構，並且在特定型號搭載新效能核心與更多效率核心設計，更可藉由Intel動態調整技術 (Dynamic Tuning Technology)對應更好的能源效率表現，另外也支援Intel Wi-Fi 6E (Gig+)、Thunderbolt 4等連接技術，更符合Intel Evo平台驗證和智慧協作等特性。

對於邊緣應用程式開發者而言，Intel vPro平台上的第13代Intel Core系列處理器可提供邊緣運算效能、遠端裝置管理性、以及強大的安全工具等，藉此釋放數據的力量。這些處理器非常適合零售、銀行、旅館、教育、醫療保健、製造等產業應用。

目前包含宏碁、華碩、Dell、HP、聯想、富士通、Panasonic與三星在內合作夥伴，預計會在今年內推出超過170款搭載具備vPro技術、第13代Intel Core系列處理器的筆電，以及桌機與入門工作站產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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