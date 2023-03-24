加州車輛管理局資料顯示蘋果悄悄增加Apple Car測試人員數量

加州車輛管理局公布資料顯示，目前蘋果已經為其自動駕駛功能註冊67輛測試車，以及201名駕駛人員，並且能在加州境內公用道路上進行測試。

相較2021年註冊情況，蘋果已經逐步增加測試駕駛人員數量，顯示其正在提高自動駕駛功能測試比重。

蘋果傳出進軍自駕車市場，並且計畫推出名為「Apple Car」產品消息已有一段時間，但蘋果始終未對此傳聞作任何回應，但不少資料、目擊消息都顯示蘋果正在密集測試車輛產品，同時也持續強化其車載系統CarPlay應用發展。

除了蘋果，包含Google、Waymo、Tesla、NVIDIA等業者也都積極投入自動駕駛車輛發展，而部分看法則認為蘋果或許不會自行推出自動駕駛車輛，而是會選擇與其他業者共同打造自駕車產品，本身主要提供更合適的智慧車載系統。

目前傳聞指稱蘋果最快會在2026年推出其車輛產品，但在此之前則會確保車輛產品能在公開道路上安全使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

udn討論區