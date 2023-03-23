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蘋果新專利：一款可模組化更換的無線充電配件

聯合新聞網／ 楊又肇

依照美國商標與專利局公佈文件，在蘋果申請獲准、編號US 20230080598 A1的專利中，描述一款可模組化更換的無線充電配件。

目前暫時還無法確認蘋果是否計畫將此專利變成實際產品或功能設計，畢竟相關專利有可能只是作為技術想法保護使用。

而在此專利描述中，將可透過磁吸方式固定不同無線充電模組，例如依照使用者需求更換適用於iPhone、AirPods的Qi無線充電，或是對應Apple Watch使用的無線充電模組。

之所以採模組化設計，顯然是依照持有不同設備情況，讓使用者能更有彈性調整充電模組，甚至未來也可能依照需求加入充電效率更高的模組化配件。

過去蘋果曾提出可同時針對三款裝置提供無線充電功能的AirPower無線充電板，但最終因為無法改善充電效率與散熱問題，導致此款產品取消上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 專利

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