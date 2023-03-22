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NVIDIA透過雲端方式讓所有企業均可隨時取得DGX超級電腦龐大算力資源

聯合新聞網／ 楊又肇

藉由雲端連接方式，NVIDIA將讓所有企業都能透過網路瀏覽器隨時取得DGX超級電腦龐大算力資源。

藉由名為DGX Cloud的訂閱服務，任何企業都能以單一執行個體以每月36999美元起跳價格取得DGX超級電腦龐大算力資源，而此項訂閱服務將率先託管於甲骨文旗下OCI雲端平台，預計在下一季增加微軟Azure託管合作，未來也計畫與Google Cloud等雲端平台合作託管。

DGX Cloud服務將以NVIDIA DGX AI超級運算叢集，搭配 NVIDIA AI軟體運作，讓企業僅需透過網路瀏覽器即可連接使用，標榜能以最簡單方式取得超級電腦運算資源，同時也能藉由訂閱方式彈性調整算力規模，藉此精簡算力資源佈署相關開銷

而企業僅需以瀏覽器開啟NVIDIA Base Command平台軟體即可來管理、監控DGX Cloud相關工作負載。

至於DGX Cloud的單一執行個體均具備8個NVIDIA H100或A100 80GB Tensor核心GPU，每個節點配置640GB顯示記憶體，並且透過NVIDIA網路技術建構高效能、低延遲性結構，確保在互連系統叢集能快速調整工作負載大小，使得多個執行個體能夠當成一個巨大的GPU使用，進而滿足訓練先進人工智慧的效能要求。

另外，DGX Cloud更包括NVIDIA AI Enterprise軟體技術資源，提供端到端的人工智慧框架，以及預先完成訓練的模型，藉此加速推動資料科學管道與簡化生產式人工智慧的開發和部署作業。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AI 開銷

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