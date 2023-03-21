激勵獎金改為「單次發放」Hold現金流！蘋果用3大特點避免裁員

在微軟、亞馬遜、Google、Meta均有裁員情況下，蘋果仍持續設法保留必要技術人才，而相關報導指稱蘋果從2022年夏季就持續透過成本控管、提高營運效率等方式降低非必要支出，藉此避免需要透過裁減人員精簡開銷情況。

目前蘋果手邊已經累積超過1650億美元可自由運用現金，同時在上一季營收就達1239億美元，淨利更達346.30億美元，顯示本身仍有高度獲利能力。除了iPhone等硬體銷售獲利，蘋果目前在Apple Music、iCloud等服務獲利也有顯著成長趨勢。

而除了硬體、服務持續獲利，甚至接下來更計畫藉由跨入虛擬視覺市場增加更多獲利來源，蘋果更持續藉由成本控管降低非必要開銷，藉此讓自身獲利維持最大化，並且大幅減少技術人員流失問題。

相比Google、微軟、Meta等業者在過去兩年多的疫情間大舉招募人才，同時宣布進軍元宇宙等新興市場發展，但蘋果相對在此期間則是低調許多，除了常規產品更新，幾乎在發展策略上沒有太大變動，主要在既有獲利項目上維持精進。

因此即便面臨疫情、國際匯率、戰爭等變因影響，蘋果實際受到影響卻不像其他業者般明顯。

在蘋果採取方式中，包含將原本一年內採兩次發放激勵獎金的時間改為單次發放，不僅可讓現金在手上持有較久時間，藉此作更彈性應用或增加更多存款利息，更可說服技術人才持續留在蘋果做出貢獻。

此外，將原本規劃新發展項目推行計畫延後，例如先前有不少傳聞的虛擬視覺頭戴裝置、附帶螢幕的HomePod裝置，藉此將研發預算分配給像是iPhone 14系列搭載的衛星緊急通訊功能等更具急迫性發展項目，同時更針對特定發展項目預算進行控管，藉此降低非必要開銷。

其他部分，則包含暫緩非必要人員招募，因此部分員工離職後所空出職缺也不會立即補上，同時也包含暫緩內部員工申請調職、轉往其他單位任職，甚至裁減部分約聘員工與外部合作廠商雇用比例，而員工出差情況也必須獲得高階主管批准，更加強員工出勤考核，藉此過濾未能符合工作績效的員工。

在先前受訪時，蘋果執行長Tim Cook表示裁員會是最後手段，意味在透過裁員精簡公司營運成本之前，蘋果將會透過其他方式控管成本，但在目前市場發展仍有一定變數情況下，裁員仍可能會是蘋果控管成本的選項之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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