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Google Glass Enterprise Edition停售 但其設計已經普遍出現在諸多同類型產品

聯合新聞網／ 楊又肇

雖然Google Glass後續開放開發者、企業購買使用，但此款擴增實境眼鏡最終仍逃不了再次被停售的命運

Google最早在2013年的Google I/O開發者大會上公布Google Glass，當時以1500美元價格銷售給開發者，藉此打造各類擴增實境應用服務。

而Google Glass在2015年停售，隨後在2017年再次針對企業應用需求推出Google Glass Enterprise Edition，主要鎖定建築、醫療、製造、維修等應用需求打造，並且在2019年推出Google Glass Enterprise Edition 2，但在稍早時候宣布此款產品在3月15日結束其生命週期，並且確定在9月15日結束所有技術支援服務。

不過，目前市場上所看見擴增實境眼鏡設計，多半都帶有Google Glass當年就提出應用，例如導航、即時翻譯，或是類似現行Google Lens的即時識別搜尋服務。

至於Google顯然並未放棄擴增實境市場佈局，例如在2020年收購於2012年創立的加拿大人機互動介面設計公司North，藉此打造全新環境運算互動模式，有可能應用在未來計畫推出的新款擴增實境應用產品，例如代號Project Iris的虛擬視覺應用項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 加拿大 Google

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