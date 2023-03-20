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蘋果推新輔助工具 讓業者更方便打造相容蘋果設備的配件產品

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果Apple）稍早針對開發者提供一款名為Accessory Developer Assistant的輔助工具，將讓開發者、業者更方便測試製作配件產品是否相容蘋果設備。

Accessory Developer Assistant將能協助使用者透過模擬蘋果各類設備、作業系統運作環境，藉此測試其製作配件相容性，甚至能調整模擬環境的CPU使用率、記憶體佔用情況，或是透過不同網路連接使用模式。

而藉由此輔助工具，蘋果預期將能協助開發者以更有效率、成本更低方式打造產品，並且確保產品與蘋果設備相容性。

同時，蘋果也針對Accessory Developer Assistant提供多項參考文件與示範編碼內容，讓更多開發者能直接以蘋果配件開發框架打造產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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