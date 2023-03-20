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帶動300億美元商機！美國FCC規劃 「手機連衛星」方式更容易使用

聯合新聞網／ 楊又肇

在越來越多業者開始進軍衛星連網通訊服務之後，美國聯邦通訊委員會 (FCC)顯然希望讓手機能更容易連接衛星網路進行通訊

目前包含Qualcomm、聯發科都已經公布支援衛星網路連接功能的處理器產品，而諸如蘋果、華為也都已經宣布可直接連接衛星網路訊號的手機產品，雖然無法像使用電信網路般快速上網，但可以藉由衛星通訊方式，在一般電信網路無法連接地區維持通訊功能。

而在美國聯邦通訊委員會規劃中，則希望能讓更多人可以透過手機連接衛星通訊服務，因此將針對電信業者、衛星通訊服務業者核發許可證，預計藉由非地球靜止軌道衛星與電信基地台設備，讓手機能直接存取衛星通訊服務，藉此推動潛在達300億美元的市場商機。

美國聯邦通訊委員會日前已經批准SpaceX旗下Starlink服務與T-Mobile合作服務，未來將藉由衛星聯網方式擴大T-Mobile通訊服務覆蓋範圍。在美國聯邦通訊委員會的規劃中，則計畫讓更多電信服務業者與衛星通訊服務業者合作，藉此填補電信基地台未能覆蓋範圍。

進一步擴大手機通訊連接範圍，美國聯邦通訊委員會預期將能讓更多地區都能建置完整的911報警系統，或是讓使用者能直接以手機進行緊急呼救。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

衛星通訊 美國

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