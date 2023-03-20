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「可移動到任何地點使用」SpaceX衛星連網服務Starlink for RV更名為Starlink Roam

聯合新聞網／ 楊又肇

SpaceX宣布將原本針對移動車輛提供的衛星連網服務Starlink for RV更名為Starlink Roam，並且將月費從現行的150美元增加至200美元。

而將名稱更改為Starlink Roam，更意味此項服務將不僅限於在車輛上使用，而是可以移動至任何地點使用。

不過，以599美元價格搭配Starlink Roam服務銷售的天線，僅能在車輛處於靜止時候使用，若使用者有在移動車輛上連網需求的話，就必須選擇價格為2500美元的高效率天線，但會有額外僅能在使用者指定寄送地址相同州內。

如果是要在指定寄送地址以外國家使用超過2個月的話，就必須改變當初申請服務時所註冊地址。

另外，雖然SpaceX標榜Starlink Roam服務可在全球地區使用，但實際上還是要看當地監管機構認可情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

SpaceX

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