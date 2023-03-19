瑞典電動車業者CAKE宣布 與中國自行車業者合作打造電動機車
日前宣布與墨西哥機車業者Italika、Citio合作之後，瑞典電動車業者CAKE再次宣布與中國自行車製造商和經銷商上海永久 (Forever)建立合作關係，預計在未來4年於中國製造、銷售15萬輛電動機車。
CAKE創辦人暨執行長Stefan Ytterborn表示，與上海永久建立合作關係，意味將進駐電動車最大市場，同時也預期以其產品推動中國市場的電動車應用發展。
而在此次合作中，CAKE將於上海設置辦事處，預計負責在地產品行銷業務，同時相關合作車輛產品也將開始供貨銷售。
目前CAKE正在歐洲、亞洲、中東、澳洲、南美及非洲地區建立合作夥伴關係，並且藉由合作關係擴大其電動車車輛產品銷售規模，預計在全球範圍增加CAKE品牌車輛產品能見度。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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