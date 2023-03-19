亞馬遜投資的電動車新創Rivian 希望將車輛產品賣給更多客戶
由亞馬遜投資的電動車新創業者Rivian，雖然在2019年簽訂由亞馬遜獲得獨家採購協議，但Rivian目前顯然希望改變協議內容，計畫將旗下電動廂型車轉售給其他客戶。
華爾街日報指稱，Rivian顯然對於亞馬遜僅採購協議中最低1萬輛車輛的訂單感到不滿，因此希望終止過去4年以來與亞馬遜簽訂獨家採購協議，藉此增加旗下電動車銷售數量。
不過，目前暫時還無法確認雙方談論結果是否達成共識，但目前亞馬遜依然是Rivian最大客戶。
但亞馬遜強調與Rivian合作關係依然重要，同時也說明在2030年以前採購總計10萬輛Rivian電動車的計畫也未作改變。而從亞馬遜發言人表示公司立場希望更多人藉由Rivian旗下電動車技術受益，似乎也暗示亞馬遜對於Rivian將其電動車轉售他人的作法不排斥。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【話題】悠遊卡帶去日本沖繩超好刷？他問店員一臉茫然 嘆「儲值5000回台也剩5千」
📢 【話題】太狠了！他1句話讓Bing AI爆氣不聊了 小編實測它真的很傲嬌
📢 【周報】iPhone 14黃色實機被酸「折500」、iPhone 15被閹割是果粉問題？
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言