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亞馬遜投資的電動車新創Rivian 希望將車輛產品賣給更多客戶

聯合新聞網／ 楊又肇

亞馬遜投資的電動車新創業者Rivian，雖然在2019年簽訂由亞馬遜獲得獨家採購協議，但Rivian目前顯然希望改變協議內容，計畫將旗下電動廂型車轉售給其他客戶。

華爾街日報指稱，Rivian顯然對於亞馬遜僅採購協議中最低1萬輛車輛的訂單感到不滿，因此希望終止過去4年以來與亞馬遜簽訂獨家採購協議，藉此增加旗下電動車銷售數量。

不過，目前暫時還無法確認雙方談論結果是否達成共識，但目前亞馬遜依然是Rivian最大客戶。

但亞馬遜強調與Rivian合作關係依然重要，同時也說明在2030年以前採購總計10萬輛Rivian電動車的計畫也未作改變。而從亞馬遜發言人表示公司立場希望更多人藉由Rivian旗下電動車技術受益，似乎也暗示亞馬遜對於Rivian將其電動車轉售他人的作法不排斥。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華爾街日報 亞馬遜

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