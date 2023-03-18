下指令讓AI創作有著作權嗎？美國著作權局：不在法律保護範圍內

針對近期越來越多以自動生成式人工智慧技術創作影像內容，美國著作權局 (US Copyright Office，USCO)稍早做出解釋，認為雖然此類創作是由人下達指令由人工智慧運作產生，但主要符合傳統「創作」的流程都是由人工智慧完成，因此不能在著作權法保護範圍內。

由於美國著作權法明文規定僅針對人類創作內容提供保護，但在Stable Diffusion、Midjourney等人工智慧技術所產生影像內容的情況裡，雖然依然是透過人下達指令完成創作，但主要創作流程是由人工智慧進行，因此美國著作權局認為此類方式創作影像將無法獲得著作權法保護。

不過，美國著作權局在相關解釋仍有作保留，畢竟僅以上述原則解釋的話，恐怕會影響許多透過手機、數位相機等裝置拍攝影像的創作模式，尤其越來越多手機、相機都開始加入人工智慧運算輔助功能，因此美國著作權局的判斷原則就會放在人參與創作過程的比重。

例如透過手機、相機拍攝影像可以享有著作權法保護，主因在於使用者可以決定如何取景、何時按下快門，或是以不同光圈、快門速度進行拍攝，而透過下達指令由人工智慧產生影像的創作，使用者能介入控制輸出結果的情況普遍還是較低，因此美國著作權局認為這樣的情況就無法獲得著作權法保護。

但如果使用者能進一步調整、控制創作內容輸出結果，以美國著作權局的解釋就能有著作權法保護，只是具體認定結果顯然仍會有差異，因此可能會有不同爭議。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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