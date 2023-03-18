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NVIDIA在GDC 2023宣布更多遊戲加入支援DLSS 3技術，對外開放更多應用資源

聯合新聞網／ 楊又肇

在今年度的GDC 2023遊戲開發者大會開始前，NVIDIA宣布將有更多PC遊戲加入支援DLSS 3技術，同時也針對開發者提供全新DLSS 3應用資源，藉此推動更不一樣顯示效果表現的遊戲內容發展。

DLSS 3技術目前建構在代號「Ada Lovelace」的新款GPU設計，透過第四代Tensor Cores設計對應1400 Tensor TFLOPS張力運算效能，並且加入光流加速器，藉此讓光影生成效率大幅提升。而針對遊戲等影像處理過程複雜的渲染執行工作，在此次渲染功能設計更增加可重新排序，讓系統能依照動態變化的重點項目優先進行渲染處理，讓整體影像生成時間大幅縮短，進而可對應更完整的即時光影追跡處理，並且實現更穩定的影像顯示表現。

而此次除了宣布多款遊戲加入支援DLSS 3，目前在Unreal Engine 5.2版本也正式加入支援此項技術，此次NVIDIA更宣布推出DLSS畫格生成 (Frame Generation)外掛程式，透過深度學習方式增加每秒畫格數量，藉此讓原本僅以低畫格數呈現的影像內容，可以藉此呈現更穩定畫面與豐富細節表現。

在此次GDC 2023遊戲開發者大會宣布支援DLSS技術的遊戲，包括《Deceive Inc.》、《暗黑破壞神 IV》、《極限競速 地平線5》、《疾速摩爪》、《血色降臨》、《小人國：荒野生存》和《最終決戰》。

至今已有超過270款遊戲和應用程式支援DLSS技術，在已上市的遊戲中更有28款支援DLSS 3技術。此外，在推出前6個月的市場採用率上，DLSS 3相比DLSS 2約增加7倍。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NVIDIA 開發者大會

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