AMD針對嵌入式網路、安全、儲存與工業系統打造的第四代EPYC 9004系列伺服器處理器

去年11月宣布推出代號「Genoa」的第四代EPYC伺服器處理器之後，AMD稍早接續推出針對嵌入式網路、安全、儲存與工業系統打造的第四代EPYC 9004系列伺服器處理器，標榜結合嵌入式系統最佳化功能、提供更高安全性，以及最高達96組核心的可擴展特性，而西門子與研華都將率先導入此系列處理器。

‎第四代EPYC 9004系列伺服器處理器採嵌入式應用設計，同樣基於Zen 4架構與台積電5nm製程設計，主要針對雲端及企業運算中的嵌入式網路、安全防火牆與儲存系統，以及工廠廠房的工業邊緣伺服器打造。

此系列處理器包括10款處理器型號，分別對應16核心至96核心規格，熱設計功耗配置範圍則介於200W至400W，並且對應更高效能與功率可擴展性，同時也具備更高安全性，從開機到執行期間確保運算環境安全。

AMD標榜EPYC 9004系列伺服器處理器，將可在最嚴苛條件下執行的嵌入式網路、安全、儲存和工業系統使用，並且對應世界級效能與效率、增強資料安全功能，以及卓越的核心可擴展性，同時也提供獨特的嵌入式應用優勢，其中更藉由非透明橋接 (Non-Transparent Bridging，NTB)技術，以兩個閒置CPU之間資料交換提升系統可靠性，而透過非揮發性雙列直插式記憶體模組 (Non-Volatile Dual In-Line Memory Module，NVDIMM)，則可在系統斷電或重新設定後，透過將DRAM內容保存至快閃記憶體以協助保留資料。

此外，EPYC 9004系列伺服器處理器更可透過雙串列週邊介面 (Serial Peripheral Interface，SPI)，讓兩個晶片外的ROM可支援安全啟動，而供貨期更長達7年，藉此滿足企業長期使用和支援的嵌入式需求。

目前EPYC 9004系列伺服器處理器已經開始提供樣品，預計於2023年4月量產出貨。為加速開發，符合標準的客戶現在可取得具有公板的評估套件、完整文件以及開發工具套件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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