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預計在今年4月正式上映的《超級瑪利歐》動畫電影 釋出最終預告影片

聯合新聞網／ 楊又肇

預計在今年4月正式上映的《超級瑪利歐》動畫電影，稍早再次釋出最終預告影片，其中涵蓋諸多任天堂遊戲經典場景畫面。

在預告影片中，分別出現吃下超級蘑菇後變大的瑪利歐，以及投擲火球的大金剛，更包含在《瑪利歐賽車》中的追逐戰。

《超級瑪利歐》動畫電影是由任天堂與Illumination Entertainment合作打造，並且由環球影業負責發行，預計在2023年4月28日正式上映，屆時也會在台灣推出。

而在此部電影作品中，Illumination Entertainment強調採用大量光效與渲染技術，並且讓內容視覺以不同形式呈現。

瑪利歐配音將由曾參與《侏羅紀公園》、《星際特攻隊》等電影演出的「星爵」Chris Pratt擔任，而路易吉則會由曾在電視劇《費城永遠陽光燦爛》與電影《環太平洋》演出的Charlie Day配音，至於庫巴將由美國喜劇演員和歌手Jack Black配音。

至於碧姬公主配音將由擁有美國、英國及阿根廷三重國籍的女演員與模特兒Anya Taylor-Joy擔任演出，其他登場角色還包含大金剛與奇諾比奧，分別由加拿大男演員Seth Rogen與曾在《冒牌條子》、《明日世界》和《歌喉讚2》演出的喜劇演員Keegan-Michael Key擔任配音。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 任天堂 超級瑪利歐

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