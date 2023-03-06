福特成立全資子公司Latitude AI，以前Argo AI團隊成員佈局更先進的自動駕駛技術
去年確定與福斯共同投資的自駕車新創Argo AI結束營運，並且接手Argo AI所屬工程人員之後，福特宣布將成立全新全資子公司Latitude AI，並且由福特先進駕駛輔助系統技術執行總監Sammy Omari擔任執行長，預計以550人團隊規模打造能讓使用者更輕鬆操作車輛的自動駕駛系統。
依照Sammy Omari說明，在自動駕駛技術持續成長之下，將使駕駛操作車輛過程面臨壓力更小，同時也能將注意力聚焦在更多路況變化，或是降低長途駕駛過程中形成疲勞感。
而就Latitude AI的規劃，將改善現行受到法規與運算能力限制的自動駕駛技術，將使自動駕駛技術能更安全控制車輛行進，並且在符合法規情況下，讓駕駛能更輕鬆操作車輛。
在此之前，福特本來是透過從內部體系拆分獨立的Argo AI，發展Level 4等級以上的自駕車技術，後續更在2019年獲得福斯以26億美元投資，成為Argo AI前兩大投資者。
不過，隨著去年宣布Argo AI結束營運，並且由福特及福斯分拆持有其自駕車技術與相關資產，其中由福特接手Argo AI所屬工程人員，並且組成此次公布的全資子公司Latitude AI。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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